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В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на пешеходов
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РИА Новости

В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на пешеходов

14:52 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД после наезда автомобиля на пешеходов на тротуаре возбуждено в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Во вторник автомобиль после ДТП врезался в толпу людей на тротуаре. По уточненным данным, автомобиль Mazda 3 под управлением 18-летнего мужчины при повороте налево совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21093. После этого ВАЗ вылетел на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов и осветительный столб. Пострадали четыре человека, один из которых позднее скончался в больнице.
"В отношении водителя Mazda возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД"). Он будет допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в сообщении.
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ГУМВДЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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