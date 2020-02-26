В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на пешеходов

Во вторник автомобиль после ДТП врезался в толпу людей на тротуаре. По уточненным данным, автомобиль Mazda 3 под управлением 18-летнего мужчины при повороте налево совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21093. После этого ВАЗ вылетел на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов и осветительный столб. Пострадали четыре человека, один из которых позднее скончался в больнице.