Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд

По данным следствия, в 2011-2015 годах обвиняемые на территории ИК-3 незаконно организовали производственные объекты, заключив договоры со знакомыми и родственниками осуждённых для трудоустройства последних. Таким образом, часть осуждённых, в том числе Цеповяз, были переведены на облегчённые условия отбывания наказания, к ряду из них было применено УДО.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.