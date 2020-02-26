Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело против бывшего начальника колонии в Амурской области и его заместителя, которые создали одному из лидеров кущевской ОПГ Вячеславу Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области и его заместителя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2011-2015 годах обвиняемые на территории ИК-3 незаконно организовали производственные объекты, заключив договоры со знакомыми и родственниками осуждённых для трудоустройства последних. Таким образом, часть осуждённых, в том числе Цеповяз, были переведены на облегчённые условия отбывания наказания, к ряду из них было применено УДО.
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
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