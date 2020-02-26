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Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

11:08 26.02.2020 (обновлено: 11:25 26.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Впервые идею об улучшении условий питания детей высказал в апреле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев. Для реализации инициативы создали рабочую группу.
Законопроект внесли в Госдуму в сентябре, его авторами выступили спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Документ вводил понятие "здоровое питание", закреплял его принципы и особенности организации.
В январе 2020-го в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Комитет Госдумы по образованию и науке 6 февраля утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок главы государства.
Для реализации инициативы регионы будут получать субсидии, а на мероприятия по поэтапному налаживанию процесса отведено около трех лет.
На прошлой неделе документ одобрила Госдума. Володин подчеркивал, что законопроект направлен на укрепление здоровья детей.
Школьное питание
13 февраля, 14:11
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