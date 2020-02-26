В Москве прошел пикет в поддержку Sputnik Эстония

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. У Дома приемов МИД на улице Спиридоновке, 17, состоялся пикет в поддержку У Дома приемов МИД на улице Спиридоновке, 17, состоялся пикет в поддержку Sputnik Эстония , сообщил корреспондент РИА Новости.

Акция приурочена к встрече главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с премьер-министром Албании Эди Рамой. Они намерены обсудить в том числе деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где председательствует Албания.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Участники пикета в желтых — фирменный цвет Sputnik — жилетах встали у ворот на подъезде к зданию. В руках они держали плакаты с надписями: "Эстония — концлагерь для журналистов", "Руки прочь от журналистов в Прибалтике".

Москва ранее выражала надежду, что представитель ОБСЕ по СМИ Арлем Дезир будет добиваться от эстонских властей пересмотра дискриминационной политики в отношении Sputnik Эстония.

Угрозы журналистам Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".