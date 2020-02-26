Пикет в поддержку Sputnik Эстония в Москве. Прямая трансляция

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В Москве проходит пикет в поддержку журналистов Sputnik Эстония. Протестующие против действий Таллина собрались у здания особняка российского МИД на улице Спиридоновке, 17.

Акция приурочена к встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с премьер-министром Албании Эди Рамой. Они намерены обсудить в том числе деятельность ОБСЕ, где председательствует Албания.

Угрозы журналистам Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в частности ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".