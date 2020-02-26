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2020-02-26T09:06+0300
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Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины
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РИА Новости

Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины

09:06 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБлины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов для приготовления стопки из 30 блинов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, говорится в исследовании сервиса "Едадил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сервиса подсчитали стоимость ингредиентов для приготовления блинов — в целом по России и отдельно в городах-миллионниках. Для этого изучили чеки, которые пользователи приложения "Едадил" сканировали в декабре-феврале, чтобы получить кешбэк.
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"Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, где самые высокие цены на молоко. Самые дешевые блины в Перми, Уфе и Екатеринбурге: там ингредиенты для стопки блинов стоят меньше 95 рублей", - уточняют аналитики.
В среднем по России общая стоимость продуктов для приготовления стопки из 30 блинов составляет примерно 101 рубль. Больше половины этой суммы приходится на молоко — 56 рублей. Четыре яйца стоят 22 рубля, 400 граммов муки — 14 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит примерно 9 рублей, отмечают эксперты.
Аналитики сервиса также посчитали, сколько стоят популярные добавки и начинки для блинов: красная икра, творог, сгущенка, сметана и сливочное масло. Чтобы сравнить города между собой, смотрели стоимость 100 граммов продукта. "Оказалось, что самые высокие цены на добавки и начинки в Красноярске: стоимость икры здесь на 4% выше медианы по России, масла — на 9%, сгущенки — на 15%, творога и сметаны — на 17%", - уточняют эксперты.
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Примерно такие цены, но немного ниже, в Москве. Самый дешевый творог в Воронеже, сметана — в Краснодаре, масло — в Перми, икра и сгущенка — в Омске, отмечается в исследовании.
"Едадил" — сервис "Яндекса", позволяющий узнавать о ценах, скидках и акциях в разных торговых сетях, а также получать кешбэк за покупки.
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КрасноярскСанкт-ПетербургОбществоЭкономика
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