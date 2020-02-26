Байк-шоу под Севастополем посвятят годовщине Победы

"В этом году кульминация байк-шоу называется "Лестница в небо" и посвящена 75-летию Победы. Мы обожествляем Победу. Солдаты, вбегая по закопченной разбитой лестнице поверженного рейхстага, чтобы водрузить красное знамя, словно поднимались к небу, сжимая в руках алую хоругвь, которой являлось Знамя Победы. Они несли всему миру благую весть победы рая над адом", - сказал РИА Новости Залдостанов.