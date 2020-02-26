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Байк-шоу под Севастополем посвятят годовщине Победы
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РИА Новости

Байк-шоу под Севастополем посвятят годовщине Победы

08:15 26.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкКаскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу "Тень Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем
Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
© РИА Новости / Михаил Патлис
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Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу "Тень Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Традиционное XXV международное байк-шоу на горе Гасфорта под Севастополем в этом году будет называться "Лестница в небо" и будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург).
"В этом году кульминация байк-шоу называется "Лестница в небо" и посвящена 75-летию Победы. Мы обожествляем Победу. Солдаты, вбегая по закопченной разбитой лестнице поверженного рейхстага, чтобы водрузить красное знамя, словно поднимались к небу, сжимая в руках алую хоругвь, которой являлось Знамя Победы. Они несли всему миру благую весть победы рая над адом", - сказал РИА Новости Залдостанов.
По его словам, байк-шоу стартует 8 августа на горе Гасфорта под Севастополем и продлится два дня. Гостей ожидает масштабный трюковый, пиротехнический и музыкальный экшен.
Международное байк-шоу "Тень Вавилона"
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Байк-шоу "Тень Вавилона" прошло на горе Гасфорта под Севастополем 10 и 11 августа.

Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
1 из 9

Байк-шоу "Тень Вавилона" прошло на горе Гасфорта под Севастополем 10 и 11 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Шоу посетили около 50 тысяч зрителей. Они смогли увидеть не только выступления каскадеров, но и грандиозные декорации.

Зрители на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
2 из 9

Шоу посетили около 50 тысяч зрителей. Они смогли увидеть не только выступления каскадеров, но и грандиозные декорации.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Шоу "Тень Вавилона" не могло обойтись без Вавилонской башни.

Декорации во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
3 из 9

Шоу "Тень Вавилона" не могло обойтись без Вавилонской башни.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

На байк-шоу выступил Григорий Лепс и другие музыкальные коллективы.

Певец Григорий Лепс выступает во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем.
4 из 9

На байк-шоу выступил Григорий Лепс и другие музыкальные коллективы.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Выступления каскадеров сопровождались использованием пиротехники.

Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
5 из 9

Выступления каскадеров сопровождались использованием пиротехники.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Сцену украсила оригинальная подсветка.

XXI Международное Байк-Шоу Тень Вавилона
6 из 9

Сцену украсила оригинальная подсветка.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику.

XXI Международное Байк-Шоу Тень Вавилона
7 из 9

Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.

На фото: лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов.

Лидер группы Кипелов Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов выступают на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона
8 из 9

При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.

На фото: лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители байк-шоу также смогли полюбоваться ярким фейерверком в небе над горой Гасфорта.

XXI Международное Байк-Шоу Тень Вавилона
9 из 9

Зрители байк-шоу также смогли полюбоваться ярким фейерверком в небе над горой Гасфорта.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
1 из 9

Байк-шоу "Тень Вавилона" прошло на горе Гасфорта под Севастополем 10 и 11 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
2 из 9

Шоу посетили около 50 тысяч зрителей. Они смогли увидеть не только выступления каскадеров, но и грандиозные декорации.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
3 из 9

Шоу "Тень Вавилона" не могло обойтись без Вавилонской башни.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
4 из 9

На байк-шоу выступил Григорий Лепс и другие музыкальные коллективы.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
5 из 9

Выступления каскадеров сопровождались использованием пиротехники.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
6 из 9

Сцену украсила оригинальная подсветка.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
7 из 9

Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
8 из 9

При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.

На фото: лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
9 из 9

Зрители байк-шоу также смогли полюбоваться ярким фейерверком в небе над горой Гасфорта.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
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