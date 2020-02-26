Байк-шоу под Севастополем посвятят годовщине Победы

Байк-шоу "Тень Вавилона" прошло на горе Гасфорта под Севастополем 10 и 11 августа.
Байк-шоу "Тень Вавилона" прошло на горе Гасфорта под Севастополем 10 и 11 августа.
Шоу посетили около 50 тысяч зрителей. Они смогли увидеть не только выступления каскадеров, но и грандиозные декорации.
Шоу посетили около 50 тысяч зрителей. Они смогли увидеть не только выступления каскадеров, но и грандиозные декорации.
Шоу "Тень Вавилона" не могло обойтись без Вавилонской башни.
Шоу "Тень Вавилона" не могло обойтись без Вавилонской башни.
На байк-шоу выступил Григорий Лепс и другие музыкальные коллективы.
На байк-шоу выступил Григорий Лепс и другие музыкальные коллективы.
Выступления каскадеров сопровождались использованием пиротехники.
Выступления каскадеров сопровождались использованием пиротехники.
Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику.
Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику.
При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.
На фото: лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов.
При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.
На фото: лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов.
Зрители байк-шоу также смогли полюбоваться ярким фейерверком в небе над горой Гасфорта.
Зрители байк-шоу также смогли полюбоваться ярким фейерверком в небе над горой Гасфорта.
Байк-шоу "Тень Вавилона" прошло на горе Гасфорта под Севастополем 10 и 11 августа.
Шоу посетили около 50 тысяч зрителей. Они смогли увидеть не только выступления каскадеров, но и грандиозные декорации.
Шоу "Тень Вавилона" не могло обойтись без Вавилонской башни.
На байк-шоу выступил Григорий Лепс и другие музыкальные коллективы.
Выступления каскадеров сопровождались использованием пиротехники.
Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику.
При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.
На фото: лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов.
Зрители байк-шоу также смогли полюбоваться ярким фейерверком в небе над горой Гасфорта.