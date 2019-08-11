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РИА Новости

Международное байк-шоу "Тень Вавилона"

16:47, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Байк-шоу "Тень Вавилона" прошло на горе Гасфорта под Севастополем 10 и 11 августа.

Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
1 из 9

Байк-шоу "Тень Вавилона" прошло на горе Гасфорта под Севастополем 10 и 11 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Шоу посетили около 50 тысяч зрителей. Они смогли увидеть не только выступления каскадеров, но и грандиозные декорации.

Зрители на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
2 из 9

Шоу посетили около 50 тысяч зрителей. Они смогли увидеть не только выступления каскадеров, но и грандиозные декорации.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Шоу "Тень Вавилона" не могло обойтись без Вавилонской башни.

Декорации во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
3 из 9

Шоу "Тень Вавилона" не могло обойтись без Вавилонской башни.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

На байк-шоу выступил Григорий Лепс и другие музыкальные коллективы.

Певец Григорий Лепс выступает во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем.
4 из 9

На байк-шоу выступил Григорий Лепс и другие музыкальные коллективы.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Выступления каскадеров сопровождались использованием пиротехники.

Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
5 из 9

Выступления каскадеров сопровождались использованием пиротехники.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Сцену украсила оригинальная подсветка.

XXI Международное Байк-Шоу Тень Вавилона
6 из 9

Сцену украсила оригинальная подсветка.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику.

XXI Международное Байк-Шоу Тень Вавилона
7 из 9

Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.

На фото: лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов.

Лидер группы Кипелов Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов выступают на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона
8 из 9

При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.

На фото: лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов и гитарист Андрей Голованов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители байк-шоу также смогли полюбоваться ярким фейерверком в небе над горой Гасфорта.

XXI Международное Байк-Шоу Тень Вавилона
9 из 9

Зрители байк-шоу также смогли полюбоваться ярким фейерверком в небе над горой Гасфорта.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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Ночные волки (байкерский клуб)Григорий ЛепсСевастополь
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