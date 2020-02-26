Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море

"Один пошел, споткнулся и по грудь ушел в воду. Его начало уносить в море, так как река бурная, течение сильное. Другой мальчик хотел его вытащить, но тоже споткнулся. Первого мальчика накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но, видимо, силы закончились, и его тоже унесло. Поднялись волны сразу же, баллов шесть. Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС", – рассказала женщина.