Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море

По предварительной версии, вечером во вторник два ребенка 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский, однако были снесены потоком воды в море. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели ведут поиски пропавших. В ведомстве уточнили, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен. Поиски ведутся на берегу. Авиацию привлекут утром в среду.
"Я снимала видео для себя. Мальчишки с одной стороны реки перебежали сначала на островок, дурачились. Мы им кричали уходить, потому что волны были, наверное, три балла. Они нас не слышали, потому что было эхо от шторма", – отметила очевидец.
По ее словам, дети пытались перебраться с островка на другой берег.
"Один пошел, споткнулся и по грудь ушел в воду. Его начало уносить в море, так как река бурная, течение сильное. Другой мальчик хотел его вытащить, но тоже споткнулся. Первого мальчика накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но, видимо, силы закончились, и его тоже унесло. Поднялись волны сразу же, баллов шесть. Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС", – рассказала женщина.
Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения детей.
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