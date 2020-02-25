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МЧС привлечет авиацию для поиска двух детей, пропавших в море в Сочи
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РИА Новости

МЧС привлечет авиацию для поиска двух детей, пропавших в море в Сочи

23:28 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЧерное море в Сочи
Черное море в Сочи
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Черное море в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Авиацию привлекут утром в среду для поиска двух детей, унесенных в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером во вторник два ребенка 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский и были снесены потоком воды в море. По информации МЧС, из-за того, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поиски детей ведутся на берегу.
"Поисковые работы продолжаются. Проведено обследование семи километров береговой линии. С наступлением светлого времени суток спланировано применение авиации МЧС России для проведения поисково-спасательных работ на акватории", - говорится в сообщении.
Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения детей.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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