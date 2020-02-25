МЧС привлечет авиацию для поиска двух детей, пропавших в море в Сочи

СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Авиацию привлекут утром в среду для поиска двух детей, унесенных в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером во вторник два ребенка 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский и были снесены потоком воды в море. По информации МЧС, из-за того, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поиски детей ведутся на берегу.
"Поисковые работы продолжаются. Проведено обследование семи километров береговой линии. С наступлением светлого времени суток спланировано применение авиации МЧС России для проведения поисково-спасательных работ на акватории", - говорится в сообщении.
Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения детей.