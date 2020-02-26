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2020-02-26T00:33+0300
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Политолог объяснил слова о "новой эре" в отношениях России и Украины
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РИА Новости

Политолог объяснил слова о "новой эре" в отношениях России и Украины

00:33 26.02.2020
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© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве
© Sergei Supinsky
Вид площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о "новой эре" в отношениях с Россией с целью "заработать политические очки", считает политолог Иван Мезюхо. Об этом эксперт рассказал в интервью RT.
Он также выразил мнение, что слова бывшего дипломата не нацелены на улучшение отношений между Москвой и Киевом, однако, отметил Мезюхо, Зеркаль занимает враждебную позицию по отношению к действующей власти на Украине.
"Ее заявление немногим отличается от других во многом антироссийских комментариев ее коллег по политическому цеху, поэтому вся ее риторика теряется в огромном потоке антипрезидентских и антироссийских высказываний украинских политических деятелей", — заключил политолог.
Ранее экс-главы МИД Украины, говоря о "другой эре" в двусторонних отношениях с Москвой, отметила, что до прошлого года киевские власти сторонились контактов с Кремлем, однако президент Владимир Зеленский восстановил их.
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Иван МезюхоСитуация на УкраинеЕлена ЗеркальМИД УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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