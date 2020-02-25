Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.

"Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации", — заявила она в интервью "Европейской правде"

Зеркаль отметила, что в отношениях Киева и Москвы есть ряд "красных линий".

"Неужели мы просто закрываем глаза и говорим: "не было агрессии, не было войны, не гибли люди, и поэтому сейчас мы просто снова начинаем с чистого листа"? Но я считаю, что в этой ситуации невозможно начать с "чистого листа", а попытки закрыть глаза всегда имеют очень плохие последствия. Проблема сама по себе не исчезает. Или ты ее решаешь в полном объеме, или она будет расти, догонять тебя и уничтожать", — сказала она.

При этом политик обратила внимание на то, что до прошлого года киевские власти стремились избегать двусторонних контактов с Кремлем, однако президент Владимир Зеленский восстановил их.

По словам Зеркаль, в случае, если в отношениях между Россией и Украиной "что-то случится", западные партнеры могут не откликнуться на призывы Киева помочь.

"Мы когда-нибудь услышим в ответ: "Вы же общаетесь сами, напрямую? Ну, общайтесь дальше", — заключила она.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения с Крымом и на фоне обострения в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Росиия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

После избрания Зеленского президентом в отношениях двух стран произошли положительные изменения. Так, в конце лета Киев освободил из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского. В начале осени Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан двух стран. Уже в октябре Москва отдала украинской стороне корабли, задержанные в 2018 году за нарушение границ страны в Керченском проливе.