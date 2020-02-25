Пропавших в Сочи детей ищут более 140 человек

СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Более 140 человек и 17 единиц техники заняты в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером во вторник два ребенка 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский и были снесены потоком воды в море. По информации МЧС, из-за того, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поиски детей ведутся на берегу.
"Всего для проведения поисково-спасательных работ от РСЧС привлекается 144 человека и 17 единиц техники. От МЧС России 16 человек и две единицы техники" - говорится в сообщении.
Уточняется, что обследовано уже семь километров береговой линии. Утром в среду для поиска детей привлекут авиацию.