В США заявили о ликвидации двух лидеров группировки "Аш-Шабаб"

В AFRICOM сообщили о ликвидации "двух высокопоставленных лидеров Аш-Шабаб, которые стояли за планированием и руководством операций" в Кении, включая "последнюю атаку на Манда-бэй". Кроме того, была ликвидирована жена одного из боевиков, которая также состояла в группировке.