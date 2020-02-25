В США заявили о ликвидации двух лидеров группировки "Аш-Шабаб"

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Вооруженные силы США ликвидировали в минувшую субботу двух лидеров террористической группировки "Аш-Шабаб", стоявших за атаками на кенийскую базу Манда-бэй, сообщили в Африканском военном командовании (AFRICOM).
В начале года база Манда-бэй в Кении подверглась нападению террористов. Тогда погиб один американский военнослужащий, еще два гражданина США, работающие по контракту с Пентагоном, получили ранения. В ответ на атаку на базу прибыли дополнительные подразделения ВС США.
В AFRICOM сообщили о ликвидации "двух высокопоставленных лидеров Аш-Шабаб, которые стояли за планированием и руководством операций" в Кении, включая "последнюю атаку на Манда-бэй". Кроме того, была ликвидирована жена одного из боевиков, которая также состояла в группировке.
5 января, 16:50Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении