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В Кении боевики напали на военно-морскую базу США
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РИА Новости

В Кении боевики напали на военно-морскую базу США

09:52 05.01.2020 (обновлено: 18:11 05.01.2020)
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© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб"
Член группировки Аш-Шабаб
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб". Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана, сообщает газета Daily Nation со ссылкой на представителя местных властей.
Комиссар округа Ирунгу Мачария рассказал изданию, что тяжеловооруженные террористы вторглись в лагерь рано утром в воскресенье и открыли огонь. При этом местные жители сообщили Daily Nation, что перестрелка прекратилась к тому моменту, когда информация стала распространяться в СМИ.
"Это правда. Предполагаемые боевики "Аш-Шабаб" атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются с преступниками, которые вторглись в лагерь сегодня в 04:00 ", — заявил Мачария.
Nation также передает, что самолет Вооруженных сил Кении ответил "несколькими бомбами" на эту атаку. По имеющимся данным, боевики "Аш-Шабаб" прибыли из населенного пункта Хинди (Hindi) в этом округе, а перед нападением отключили электропитание. Хинди по-прежнему обесточен.
Мачария рассказал агентству Франс Пресс, что атака была отражена. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
В свою очередь, местный телеканал Citizen TV Kenya передает со ссылкой на полицию, что боевики напали на базу Camp Simba (Лагерь Симба), которую используют американские и кенийские военные. Она расположена в заливе Манда в округе Ламу.
Позднее в Twitter африканское командование ВС США (AFRICOM) подтвердило факт нападения на "аэродром в заливе Манда-Бей" и указало, что боевики "Аш-Шабаб" взяли ответственность за атаку.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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СШАКенияВ мире
Популярные комментарии
Хахаха а почему это террористы? Может просто революционеры? Да, Амерам теперь все по шапке дают
5 января, 11:34
Сергей Запольский
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Это не боевики - это демократическая оппозиция.
5 января, 11:19
МСМаксим Солдусов
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