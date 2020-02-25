Москалькова рассказала о состоянии здоровья украинских браконьеров

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Четыре рыбака - гражданина Украины, которые были освобождены в ночь на вторник после задержания у берегов Крыма, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило, что украинские браконьеры, задержанные у берегов Крыма, освобождены и отправятся домой с сопровождением при наступлении благоприятных погодных условий.
"В ночь с 24 на 25 февраля были освобождены четыре рыбака, гражданина Украины, задержанные в акватории Азовского моря... Уполномоченный по правам человека в Республике Крым посетила задержанных, проверила их материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение, соблюдение всех норм в изоляторе временного содержания. На сегодняшний день состояние здоровья капитана и его команды удовлетворительное", - пишет Москалькова в своём Instagram-аккаунте.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении. Был назначен административный арест на 10 суток.
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