В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту, сообщает крымское погрануправление ФСБ.
"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться", — говорится в сообщении.
26 ноября 2019, 12:55ФСБ и Росгвардия пресекли браконьерский отлов краснокнижных кречетов
При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
При этом документов, удостоверяющие личность, а также судовых и регистрационных документов, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было, отмечается в сообщении.
Судно и задержанных украинцев доставили в порт Керчи для разбирательства.