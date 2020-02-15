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В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
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РИА Новости

В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

12:47 15.02.2020 (обновлено: 14:09 15.02.2020)
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© Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике КрымКамбала-калкана, выловленная в Азовском море
Камбала-калкана, выловленная в Азовском море
© Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту, сообщает крымское погрануправление ФСБ.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться", — говорится в сообщении.

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При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
При этом документов, удостоверяющие личность, а также судовых и регистрационных документов, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было, отмечается в сообщении.
Судно и задержанных украинцев доставили в порт Керчи для разбирательства.
9754081364992
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Азовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
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