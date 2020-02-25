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В ФСБ сообщили, что украинские браконьеры готовятся к отправке домой
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РИА Новости

В ФСБ сообщили, что украинские браконьеры готовятся к отправке домой

20:57 25.02.2020
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© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Украинские браконьеры, задержанные у берегов Крыма, освобождены и отправятся домой с сопровождением при наступлении благоприятных погодных условий, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении. Был назначен административный арест на 10 суток.
"25 февраля по истечении срока отбывания наказания капитану судна-нарушителя выдано предписание на следование к месту базирования. В настоящее время неблагоприятная погода не позволяет выйти в море", - говорится в сообщении.
С улучшением погоды российские пограничники планируют сопроводить судно в целях безопасности.
По данным ведомства, материалы, подтверждающие факты осуществления незаконной добычи водных биологических ресурсов украинскими рыбаками, будут переданы сопредельной стороне для принятия решения в отношении нарушителей уполномоченными органами Украины.
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
15 февраля, 15:13
Капитан судна с украинскими браконьерами признался в вылове камбалы
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Азовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымРоссияУкраинаВ мире
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