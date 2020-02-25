В Крыму подтвердили освобождение задержанных украинских браконьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Четыре украинских моряка, задержанные в Азовском море 15 февраля за браконьерство, освобождены, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении. Был назначен административный арест на 10 суток.
"Все четыре украинских моряка освобождены по истечении срока ареста", - сообщила Опанасюк.
Она добавила, что моряками написана расписка, что они не имеют претензий к действиям властей. Опанасюк не уточнила, освобождено ли судно и компенсирован ли ущерб, нанесенный браконьерскими действиями. Комментарием управления погранслужбы ФСБ в Крыму РИА Новости на данный момент не располагает.
Предотвращенный ущерб водным биологическим ресурсам от украинских браконьеров, задержанных у берегов Крыма, составил свыше 2 миллионов рублей, сообщило ранее крымское погрануправление ФСБ РФ.