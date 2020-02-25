В Крыму подтвердили освобождение задержанных украинских браконьеров

Она добавила, что моряками написана расписка, что они не имеют претензий к действиям властей. Опанасюк не уточнила, освобождено ли судно и компенсирован ли ущерб, нанесенный браконьерскими действиями. Комментарием управления погранслужбы ФСБ в Крыму РИА Новости на данный момент не располагает.