В комитете ГД считают, что ЕГЭ дает равные возможности для поступления

В беседе с РИА Новости Пилипенко подчеркнула, что в профильном комитете Думы вопрос об отмене ЕГЭ в последнее время не рассматривался.

"Я считаю, что для всех выпускников школ, поступающих в вузы страны, должны быть единые правила приема. ЕГЭ сегодня - та интегрированная форма выпускных и вступительных экзаменов, которая дает право абитуриентам поступать в пять любых вузов страны по любым трем специальностям (направлениям) на равных возможностях, независимо от того, где ты проживаешь. Рассматривая отмену ЕГЭ, мы должны предложить другой механизм, понятный и доступный абитуриентам, родителям, профсообществу", - отметила она.