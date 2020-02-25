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В комитете ГД считают, что ЕГЭ дает равные возможности для поступления
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РИА Новости

В комитете ГД считают, что ЕГЭ дает равные возможности для поступления

18:41 25.02.2020 (обновлено: 18:48 25.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Поднимая вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), следует предложить другой понятный механизм оценки знаний, однако сегодня ЕГЭ - та форма экзаменов, которая дает право абитуриентам поступать в вузы на равных возможностях, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко.
Ранее СМИ сообщали, что член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил отменить ЕГЭ и вернуть вступительные экзамены в вузы
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В беседе с РИА Новости Пилипенко подчеркнула, что в профильном комитете Думы вопрос об отмене ЕГЭ в последнее время не рассматривался.
"Я считаю, что для всех выпускников школ, поступающих в вузы страны, должны быть единые правила приема. ЕГЭ сегодня - та интегрированная форма выпускных и вступительных экзаменов, которая дает право абитуриентам поступать в пять любых вузов страны по любым трем специальностям (направлениям) на равных возможностях, независимо от того, где ты проживаешь. Рассматривая отмену ЕГЭ, мы должны предложить другой механизм, понятный и доступный абитуриентам, родителям, профсообществу", - отметила она.
Вместе с тем депутат добавила, что "совершенству нет предела", поэтому сделать ЕГЭ нормой жизни, а не стрессовой ситуацией для выпускников и их семей - одна из задач и комитета и Минпросвещения.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
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