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2020-02-25T20:49+0300
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Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров
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РИА Новости

Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров

18:00 25.02.2020 (обновлено: 20:49 25.02.2020)
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© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном . Архивное фото
КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за браконьерство, освободили вместе с судном, сообщил депутат Верховной рады Павел Мельник.
"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.
Депутат добавил, что состояние моряков хорошее, они собираются вернуться домой.
Информацию об освобождении браконьеров РИА Новости подтвердила уполномоченная по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк. Она отметила, что срок ареста моряков истек.
Здание парламента Крыма
18 февраля, 11:02
В парламенте Крыма требование Киева по браконьерам сочли смехотворным
Как добавила собеседница агентства, браконьеры написали расписки, что не имеют претензий к действиям властей. Опанасюк не уточнила, освобождено ли судно и компенсирован ли ущерб.
Комментарием ФСБ РИА Новости пока не располагает.
В середине февраля сотрудники крымского погрануправления ФСБ задержали судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря.
При осмотре у них нашли более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконную ставную сеть.
Капитан и все члены команды признали, что добывали рыбу браконьерским способом.
Против задержанных открыли административное дело и назначили арест на десять суток.
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
15 февраля, 17:35
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
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Ситуация на УкраинеАзовское мореВерховная Рада УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Легко они отделались. Мне интересно им лодку заправили? Рыбку вернули? Извинились за потерянное время? Я ржу не могу - взяли подписку о том что они не имеют претензий 🤡🤡🤡 Им бы по минимуму - конфискация всех средств браконьерства и по 2 года в сибири экипажу, а капитану - 5 лет без права УДО и пожизненный запрет на пересечение границы РФ
25 февраля, 18:55
Архангел Гавриил
46010132
Умом Россию не понять - право у нас избирательное.
25 февраля, 18:42
АНАнна Никанорова
2320119
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