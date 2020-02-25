Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров

© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за браконьерство, освободили вместе с судном, сообщил депутат Верховной рады Павел Мельник.

"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook

Депутат добавил, что состояние моряков хорошее, они собираются вернуться домой.

Информацию об освобождении браконьеров РИА Новости подтвердила уполномоченная по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк. Она отметила, что срок ареста моряков истек.

Как добавила собеседница агентства, браконьеры написали расписки, что не имеют претензий к действиям властей. Опанасюк не уточнила, освобождено ли судно и компенсирован ли ущерб.

Комментарием ФСБ РИА Новости пока не располагает.

При осмотре у них нашли более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконную ставную сеть.

Капитан и все члены команды признали, что добывали рыбу браконьерским способом.