В Совфеде оценили идею о введении в России медицинских виз

"Это правильное предложение. Введение медицинских виз позволит более успешно развивать экспорт медуслуг, что позитивно скажется на системе здравоохранения", - сказал Рязанский РИА Новости.

Он отметил, что ранее с предложением развивать это направление выступил президент РФ Владимир Путин, который поручил правительству к 2024 году увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.