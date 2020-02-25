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В Совфеде оценили идею о введении в России медицинских виз
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РИА Новости

В Совфеде оценили идею о введении в России медицинских виз

17:31 25.02.2020
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© Fotolia / lenetsnikolaiВрач на приеме
Врач на приеме
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач на приеме. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение медицинских виз оправданно, это экспорт медуслуг, который позитивно скажется на отечественном здравоохранении, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева сообщила, что комитет совместно с депутатами Мосгордумы может инициировать введение медицинских виз в России.
"Это правильное предложение. Введение медицинских виз позволит более успешно развивать экспорт медуслуг, что позитивно скажется на системе здравоохранения", - сказал Рязанский РИА Новости.
Он отметил, что ранее с предложением развивать это направление выступил президент РФ Владимир Путин, который поручил правительству к 2024 году увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.
Медицинский экспорт увеличился в России в 15 раз с 2016 года. По предварительным оценкам, в 2018 году на лечение в Россию приехали более 300 тысяч иностранцев.
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