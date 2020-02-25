Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T14:18+0300
https://ria.ru/20200225/1565180350.html
В Москве предложили ввести медицинские визы в Россию
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/22/1556352243_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_392b0ecab79d0da17737864c00716b3f.jpg
РИА Новости

В Москве предложили ввести медицинские визы в Россию

14:18 25.02.2020
271
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Комитет по туризму Москвы совместно депутатами Мосгордумы может инициировать введение медицинских виз в России, сообщила председатель комитета Екатерина Проничева на заседании в МГД рабочей группы по развитию туризма в столице.
"Какую-то часть этой проблематики будут решать электронные визы, которые будут выдаваться на месяц. При этом пребывание в стране может быть до 16 дней – это уже достаточный период. Однако часто для медицинских манипуляций требуется больший период времени, и возможно, нам с вами имеет смысл инициировать введение в Российской Федерации медицинских виз как отдельного направления", - обратилась Проничева к депутатам МГД.
Она отметила, что в настоящее время медицинский туризм активно развивается.
"Такое направление есть, оно очень активно и динамично развивается. К нам приезжают активно из Европы за абсолютно разным спектром медицинских услуг... Мы готовы работать вместе для снижения барьеров", - сказала Проничева.
В свою очередь депутат Мосгордумы Степан Орлов отметил, что к этому вопросу можно будет вернуться на отдельном заседании рабочей группы. "Я думаю, что мы отдельное заседание нашей рабочей группы посвятим развитию медицинского туризма",- сказал Орлов.
Визовый центр
08:00Туризм
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
510000
Обсудить 1
Екатерина ПроничеваМосковская городская думаМоскваОбщество
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
Комитет СФ поддержал закон о бесплатном питании в начальных классах
Президент США Дональд Трамп
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет данные о нападении собак на детей в Самарской области
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Таблетки
Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Премьер Словакии опроверг сообщения о заражении коронавирусом
Вид острова Тенерифе
СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
15:21В Махачкале локализовали пожар в ТЦ "Пассаж"
15:21Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом
15:20Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
Лента новостейМолния