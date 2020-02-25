В Москве предложили ввести медицинские визы в Россию

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Комитет по туризму Комитет по туризму Москвы совместно депутатами Мосгордумы может инициировать введение медицинских виз в России, сообщила председатель комитета Екатерина Проничева на заседании в МГД рабочей группы по развитию туризма в столице.

"Какую-то часть этой проблематики будут решать электронные визы, которые будут выдаваться на месяц. При этом пребывание в стране может быть до 16 дней – это уже достаточный период. Однако часто для медицинских манипуляций требуется больший период времени, и возможно, нам с вами имеет смысл инициировать введение в Российской Федерации медицинских виз как отдельного направления", - обратилась Проничева к депутатам МГД.

Она отметила, что в настоящее время медицинский туризм активно развивается.

"Такое направление есть, оно очень активно и динамично развивается. К нам приезжают активно из Европы за абсолютно разным спектром медицинских услуг... Мы готовы работать вместе для снижения барьеров", - сказала Проничева.