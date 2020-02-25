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Власти Волгограда прокомментировали возникновение провала у дома
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РИА Новости

Власти Волгограда прокомментировали возникновение провала у дома

16:56 25.02.2020 (обновлено: 17:01 25.02.2020)
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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Провал возле трехэтажного жилого дома в Волгограде не несет угрозы разрушения самому зданию, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее местное издание V1.ru разместило видео с места провала грунта у трёхэтажного дома по улице Дзержинского в Волгограде. На видео видно, что над образовавшейся дырой нависает машина, а под ней - разломанные бетонные конструкции и старое оборудование. Издание, со слов владельца автомобиля, сообщает, что в подвале когда-то находился банно-прачечный комбинат.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, дом двухподъездный, построен в 1962 году и не является аварийным.
"По предварительным оценкам, целостность фундамента дома и капитальных конструкций не нарушена. Зданию ничего не угрожает", - сообщили РИА Новости в мэрии.
По словам собеседника агентства, территория провала огорожена, на месте работают коммунальные службы, специальная комиссия определит причины провала грунта, а также определит механизмы восстановления придомовой территории.
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