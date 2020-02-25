В Татарстане рассказали о консервации производства на сахарном заводе

"Президент поручил руководству района организовать работу по трудоустройству людей, чтобы они не оставались с проблемой один на один. На заводе открыт и еженедельно по средам и пятницам работает консультационный пункт, где прием ведут специалисты центра занятости населения города Нурлат", - добавила она.