В Татарстане рассказали о консервации производства на сахарном заводе

КАЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Нурлатский сахарный завод консервирует производство и сокращает штат в связи с нерентабельностью производства, более 180 сотрудников предстоит трудоустроить, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии райсовета Нурлатского района отметил, что у сахарного завода есть проблема, он неконкурентен. При этом Минниханов подчеркнул, что необходимо трудоустроить людей, а на самой площадке завода, возможно, организовать промышленную площадку.
"На сегодняшний день Нурлатский сахарный завод считается нерентабельным. В связи с большим износом оборудования и малой загруженностью, ввиду нехватки сахарной свеклы получается высокая себестоимость сахарного песка, производимого на данном заводе", - сказала Галимова
На сегодняшний день, по её словам, на заводе идет консервация и сокращение штатов, без работы остаются 188 человек.
"Президент поручил руководству района организовать работу по трудоустройству людей, чтобы они не оставались с проблемой один на один. На заводе открыт и еженедельно по средам и пятницам работает консультационный пункт, где прием ведут специалисты центра занятости населения города Нурлат", - добавила она.
Нурлатский сахарный завод был введен в эксплуатацию в 1958 году с проектной мощностью 1,2 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки.