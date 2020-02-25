Канцелярия президента Египта выразила соболезнования семье Мубарака

В послании особо отмечаются заслуги Мубарака как одного из героев арабо-израильской войны 6-25 октября 1973 года ("Войны Судного дня" с целью возвратить оккупированные Израилем в 1967 году арабские территории – ред.), когда экс-президент руководил ВВС страны.

Пока неизвестно, где и когда будет похоронен Хосни Мубарак. По данным газеты el-Watan, это может быть кладбище в Каире, где покоятся другие члены его семьи.

Мубарак, выпускник военно-воздушной академии в Каире, долгое время служил летчиком, участвовал в нескольких войнах. В 1969 году он стал генералом авиации и был назначен начальником штаба египетских ВВС, занимал этот пост до 1972 года. В 1972 году Хосни Мубарак был назначен командующим военно-воздушными силами (ВВС) и одновременно заместителем министра обороны Египта. На этом посту Мубарак провел реорганизацию ВВС и стал одним из авторов плана внезапного нападения на позиции израильских войск на Синайском полуострове в октябре 1973 года. По итогам операции Мубарак получил звание главного маршала авиации, а в 1974 году - звание генерал-лейтенанта вооруженных сил Египта.