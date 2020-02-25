Канцелярия президента Египта выразила соболезнования семье Мубарака

КАИР, 25 фев - РИА Новости. Администрация президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси выразила соболезнования семье экс-президента страны Хосни Мубарака, скончавшегося во вторник в Каире в возрасте 91 года.
"Администрация главы республики глубоко скорбит в связи с кончиной экс-президента Мухаммеда Хосни Мубарака… и приносит искренние соболезнования его семье", - говорится в полученном РИА Новости заявлении президентской канцелярии.
В послании особо отмечаются заслуги Мубарака как одного из героев арабо-израильской войны 6-25 октября 1973 года ("Войны Судного дня" с целью возвратить оккупированные Израилем в 1967 году арабские территории – ред.), когда экс-президент руководил ВВС страны.
Гостелевидение Египта сообщило во вторник утром о кончине Мубарака, позднее эту информацию подтвердил сын экс-президента Аля Мубарак.
В конце января экс-президенту провели операцию по удалению опухоли в желудке. Сообщалось, что Мубарак находится в отделении интенсивной терапии.
Пока неизвестно, где и когда будет похоронен Хосни Мубарак. По данным газеты el-Watan, это может быть кладбище в Каире, где покоятся другие члены его семьи.
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Мубарак, выпускник военно-воздушной академии в Каире, долгое время служил летчиком, участвовал в нескольких войнах. В 1969 году он стал генералом авиации и был назначен начальником штаба египетских ВВС, занимал этот пост до 1972 года. В 1972 году Хосни Мубарак был назначен командующим военно-воздушными силами (ВВС) и одновременно заместителем министра обороны Египта. На этом посту Мубарак провел реорганизацию ВВС и стал одним из авторов плана внезапного нападения на позиции израильских войск на Синайском полуострове в октябре 1973 года. По итогам операции Мубарак получил звание главного маршала авиации, а в 1974 году - звание генерал-лейтенанта вооруженных сил Египта.
Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. До последнего времени 91-летний экс-президент проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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