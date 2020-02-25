Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T15:59+0300
https://ria.ru/20200225/1565185432.html
Канцелярия президента Египта выразила соболезнования семье Мубарака
https://cdn22.img.ria.ru/images/105871/71/1058717136_0:113:2000:1238_1036x0_80_0_0_3aa12dbd1fd5102ec7173f6be3c12f86.jpg
РИА Новости

Канцелярия президента Египта выразила соболезнования семье Мубарака

15:44 25.02.2020 (обновлено: 15:59 25.02.2020)
298
© AP Photo / Tarek el GabbasЭкс президент Египта Хосни Мубарак
Экс президент Египта Хосни Мубарак
© AP Photo / Tarek el Gabbas
Экс президент Египта Хосни Мубарак. Архивное фото
КАИР, 25 фев - РИА Новости. Администрация президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси выразила соболезнования семье экс-президента страны Хосни Мубарака, скончавшегося во вторник в Каире в возрасте 91 года.
"Администрация главы республики глубоко скорбит в связи с кончиной экс-президента Мухаммеда Хосни Мубарака… и приносит искренние соболезнования его семье", - говорится в полученном РИА Новости заявлении президентской канцелярии.
В послании особо отмечаются заслуги Мубарака как одного из героев арабо-израильской войны 6-25 октября 1973 года ("Войны Судного дня" с целью возвратить оккупированные Израилем в 1967 году арабские территории – ред.), когда экс-президент руководил ВВС страны.
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
Вчера, 15:37
Слуцкий назвал Мубарака целой эпохой для Ближнего Востока
Гостелевидение Египта сообщило во вторник утром о кончине Мубарака, позднее эту информацию подтвердил сын экс-президента Аля Мубарак.
В конце января экс-президенту провели операцию по удалению опухоли в желудке. Сообщалось, что Мубарак находится в отделении интенсивной терапии.
Пока неизвестно, где и когда будет похоронен Хосни Мубарак. По данным газеты el-Watan, это может быть кладбище в Каире, где покоятся другие члены его семьи.
Бывший президент Египта Хосни Мубарак. Архивное фото
3 марта 2017, 18:24
Сторонники Мубарака надеются на реабилитацию его имени
Мубарак, выпускник военно-воздушной академии в Каире, долгое время служил летчиком, участвовал в нескольких войнах. В 1969 году он стал генералом авиации и был назначен начальником штаба египетских ВВС, занимал этот пост до 1972 года. В 1972 году Хосни Мубарак был назначен командующим военно-воздушными силами (ВВС) и одновременно заместителем министра обороны Египта. На этом посту Мубарак провел реорганизацию ВВС и стал одним из авторов плана внезапного нападения на позиции израильских войск на Синайском полуострове в октябре 1973 года. По итогам операции Мубарак получил звание главного маршала авиации, а в 1974 году - звание генерал-лейтенанта вооруженных сил Египта.
Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. До последнего времени 91-летний экс-президент проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
Вчера, 15:57
Биография Хосни Мубарака
010300
Обсудить 0
Умер Хосни МубаракАбдель Фаттах ас-СисиХосни МубаракЕгипетВ мире
Рекомендуем
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Названы регионы с наибольшим количеством автомобильных аварий
Экс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире
Сын экс-президента Египта Мубарака подтвердил смерть отца
Столкновения палестинцев с израильтянами
В Палестине более 50 человек пострадали в столкновениях с военными
Ташкентская телебашня
В Узбекистане с 1 марта отменили сбор за обслуживание пассажиров
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Китае вне Хубэя выявили всего девять новых случаев коронавируса
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
Слуцкий назвал Мубарака целой эпохой для Ближнего Востока
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
Биография Хосни Мубарака
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые санкции против покупателей венесуэльской нефти
Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей
Вывод советских войск с территории Чехословакии (1990)
Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали об ориентации Мубарака на США
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
В Китае число жертв коронавируса достигло 2663 человек
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Переговоры по партнерству ЕС и Британии начнутся в начале марта
Бывший президент Египта Хосни Мубарак
В Египте объявили трехдневный траур в связи со смертью Мубарака
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в Женеве. 25 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал сократить число американских военных в Афганистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Лента новостейМолния