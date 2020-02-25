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Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
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РИА Новости

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

13:58 25.02.2020 (обновлено: 15:06 25.02.2020)
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© AP PhotoЭкс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире
Экс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире
© AP Photo
Экс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире. Архивное фото
КАИР, 25 фев — РИА Новости. Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
По данным газеты el-Watan, политик скончался после длительной болезни.
Информацию о смерти Мубарака также подтвердили члены его семьи, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
В конце января экс-президенту удалили опухоль в желудке. В понедельник его старший сын Аля Мубарак сообщил, что отца поместили в реанимацию в одном из военных госпиталей после ухудшения здоровья.
Бывший президент Египта Хосни Мубарак. Архивное фото
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Хосни Мубарак

Хосни Мубарак пришел к власти в 1981 году и правил Египтом 30 лет. В феврале 2011 года на фоне массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку.
Второго июля 2012 года каирский уголовный суд приговорил Мубарака к пожизненному заключению. Суд посчитал его причастным к гибели мирных граждан в беспорядках 2011 года.
В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.
В ноябре 2014 года каирский суд снял с Мубарака и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов.
С Мубарака также сняли обвинения по ряду коррупционных дел, однако по делу о президентских дворцах он в 2015 году получил реальный срок — три года.
Политик в общей сложности провел в заключении порядка шести лет и вышел на свободу в 2017 году.
До последнего времени экс-президент жил с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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