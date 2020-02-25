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СР внесла в Ростовской области проект закона о "детях войны"
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РИА Новости

СР внесла в Ростовской области проект закона о "детях войны"

15:35 25.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливой России" внесли в законодательное собрание Ростовской области проект закона о "детях войны", предполагающий дополнительные выплаты ветеранам к 9 мая и бесплатное обслуживание в медучреждениях, сообщил журналистам руководитель фракции эсеров в региональном парламенте Сергей Косинов.
"Мы внесли на мартовское заседание закон о "детях войны", - сказал он, уточнив, что документ был разработан коллегами из Москвы.
По его словам, законопроект предлагает ввести для данной категории к юбилею Победы в текущем году дополнительную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей из областного бюджета, а в последующие годы выплаты по 1 тысяче рублей. Кроме того, предусматривается бесплатное внеочередное обслуживание в медучреждениях.
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По подсчетам Косинова, в случае принятия этого документа в текущем году может потребоваться около 150 миллионов рублей.
Ранее справороссы и коммунисты внесли в Госдуму законопроекты о статусе детей Великой Отечественной войны и льготах для них. Проектом эсеров предлагалось установить специальные меры и льготы, ежемесячные выплаты для "детей войны" и тружеников тыла. Инициативой КПРФ предлагалось под понятием "дети войны" выделить возрастную категорию граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в которую попадают граждане, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также граждане, родившиеся в период войны.
На заседании в конце января Госдума отклонила эти проекты законов.
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Справедливая РоссияГосдума РФМоскваОбщество
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