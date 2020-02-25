СР внесла в Ростовской области проект закона о "детях войны"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливой России" внесли в законодательное собрание Депутаты от фракции "Справедливой России" внесли в законодательное собрание Ростовской области проект закона о "детях войны", предполагающий дополнительные выплаты ветеранам к 9 мая и бесплатное обслуживание в медучреждениях, сообщил журналистам руководитель фракции эсеров в региональном парламенте Сергей Косинов.

"Мы внесли на мартовское заседание закон о "детях войны", - сказал он, уточнив, что документ был разработан коллегами из Москвы.

По его словам, законопроект предлагает ввести для данной категории к юбилею Победы в текущем году дополнительную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей из областного бюджета, а в последующие годы выплаты по 1 тысяче рублей. Кроме того, предусматривается бесплатное внеочередное обслуживание в медучреждениях.

По подсчетам Косинова, в случае принятия этого документа в текущем году может потребоваться около 150 миллионов рублей.

Ранее справороссы и коммунисты внесли в Госдуму законопроекты о статусе детей Великой Отечественной войны и льготах для них. Проектом эсеров предлагалось установить специальные меры и льготы, ежемесячные выплаты для "детей войны" и тружеников тыла. Инициативой КПРФ предлагалось под понятием "дети войны" выделить возрастную категорию граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в которую попадают граждане, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также граждане, родившиеся в период войны.