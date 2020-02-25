В Совфеде назвал план Киева по "деоккупации" Крыма неоригинальным

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что очередные высказывания киевских властей о планах по "деоккупации" Крыма выглядят неоригинально и являются сплошной выдумкой.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил украинским СМИ о существовании нескольких кейсов по "деоккупации" Крыма, которые находятся в работе. При этом он не стал раскрывать никаких подробностей.

"С точки зрения разработки очередных планов по деоккупации секретарь СНБУ совершено неоригинален. Все разговоры по деоккупации Крыма – сплошные выдумки. Уверен, что никакого реального плана нет, никакой деоккупации в их понимании не будет", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, деоккупация Крыма произошла в 2014 году после воссоединения с Россией.