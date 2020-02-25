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В Совфеде назвал план Киева по "деоккупации" Крыма неоригинальным
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РИА Новости

В Совфеде назвал план Киева по "деоккупации" Крыма неоригинальным

15:29 25.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Сергей Цеков
 Сергей Цеков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что очередные высказывания киевских властей о планах по "деоккупации" Крыма выглядят неоригинально и являются сплошной выдумкой.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил украинским СМИ о существовании нескольких кейсов по "деоккупации" Крыма, которые находятся в работе. При этом он не стал раскрывать никаких подробностей.
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"С точки зрения разработки очередных планов по деоккупации секретарь СНБУ совершено неоригинален. Все разговоры по деоккупации Крыма – сплошные выдумки. Уверен, что никакого реального плана нет, никакой деоккупации в их понимании не будет", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, деоккупация Крыма произошла в 2014 году после воссоединения с Россией.
"До 2014 года Крым был оккупирован Украиной, а затем произошла деоккупация, и крымчане сейчас живут в мире и согласии", - сказал сенатор.
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Политолог: правда о Крыме пробивает потоки лжи В Крыму прокомментировали попытки Украины помешать процессу признания полуострова, подчеркнув их бесполезность. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, понимание того, что полуостров –неотъемлемая часть России, в мире только растет.
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Алексей ДаниловСергей ЦековСовет Федерации РФРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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