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Гончарук назвал главное достижение Украины
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РИА Новости

Гончарук назвал главное достижение Украины

14:35 25.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский премьер-министр Алексей Гончарук назвал демократию главным достижением страны за прошедшие десятилетия.
"И как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться столкнуть разные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться", — приводит его слова "Укринформ".
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
14:05
Экс-министр обороны Украины заявил, что в стране "правит ненависть"
Как отметил глава правительства, нынешнее руководство страны ставит перед собой задачу трансформировать украинскую экономику, в частности, рынки земли, труда и капитала.
Гончарук выразил уверенность, что в ближайшее время это может коренным образом изменить страну и сделать Украину одной из наиболее успешных в мире.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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