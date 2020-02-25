Гончарук назвал главное достижение Украины

Экс-министр обороны Украины заявил, что в стране "правит ненависть"

Экс-министр обороны Украины заявил, что в стране "правит ненависть"

Как отметил глава правительства, нынешнее руководство страны ставит перед собой задачу трансформировать украинскую экономику, в частности, рынки земли, труда и капитала.