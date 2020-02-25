Гончарук назвал главное достижение Украины

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский премьер-министр Алексей Гончарук назвал демократию главным достижением страны за прошедшие десятилетия.
"И как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться столкнуть разные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться", — приводит его слова "Укринформ".
Как отметил глава правительства, нынешнее руководство страны ставит перед собой задачу трансформировать украинскую экономику, в частности, рынки земли, труда и капитала.
Гончарук выразил уверенность, что в ближайшее время это может коренным образом изменить страну и сделать Украину одной из наиболее успешных в мире.