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РЖД планируют разместить пилотный выпуск вечных бондов
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РИА Новости

РЖД планируют разместить пилотный выпуск вечных бондов

14:37 25.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтенд РЖД на выставке
Стенд РЖД на выставке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Стенд РЖД на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РЖД в 2020 году планируют разместить пилотный выпуск вечных облигаций, говорится в презентации для инвесторов к выпуску "зеленых" бондов, с которой ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие изменения в закон для размещения таких бумаг, напоминает компания, были внесены в декабре 2018 года.
"РЖД планируют сделать пилотный выпуск (вечных бондов - ред.) в 2020 году", - говорится в презентации.
Впервые о возможности разместить вечные бонды сообщал в сентябре 2016 года глава РЖД Олег Белозеров. Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов позднее говорил, что сроки размещения таких бумаг будут зависеть от принятия необходимых законодательных изменений. Объем возможного пилотного выпуска "вечных" облигаций Михайлов ранее оценивал примерно в сумму до 10-15 миллиардов рублей.
Начальник отдела по работе на рынках капитала департамента корпоративных финансов РЖД Анастасия Шаханова в декабре 2019 года сообщала, что компания готовит программу бессрочных облигаций объемом 100 миллиардов рублей.
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Олег БелозеровРЖДНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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