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Лавров обвинил страны Запада в игнорировании дискриминации на Украине
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РИА Новости

Лавров обвинил страны Запада в игнорировании дискриминации на Украине

13:28 25.02.2020 (обновлено: 13:50 25.02.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
© РИА Новости / POOL
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ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Ряд западных стран сознательно закрывают глаза на откровенно дискриминационные законы, принятые на Украине, Совет ООН по правам человека должен дать оценку этой неприемлемой ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не может не вызывать удивления то обстоятельство, что некоторые западные коллеги, на словах радеющие за демократию, сознательно закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека на Украине. Принятые там законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об образовании", внесенные в Раду законопроекты "О медиа" и "О противодействии дезинформации" носят откровенно дискриминационный характер, попирают права национальных меньшинств, де-факто устанавливают государственную цензуру", - заявил министр, выступая на 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
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Как подчеркнул Лавров, "эти нововведения не только противоречат международным обязательствам Киева, но и нарушают Конституцию Украины".
"Несмотря на то, что Венецианская комиссия подтвердила их дискриминационный характер, украинские власти не приняли и не собираются принимать никаких мер для исправления ситуации. Считаю принципиально важным, чтобы Совет ООН по правам человека дал оценку этой неприемлемой ситуации и потребовал неукоснительно соблюдать права всех без исключения национальных меньшинств. Не будем забывать, что этого требуют и одобренные Советом Безопасности ООН Минские договоренности, которым нет альтернативы", - резюмировал он.
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В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Действующий глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Кроме того, парламент Украины принял закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
4 апреля 2019, 14:27
Лукашевич рассказал о ситуации с правами человека на Украине
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Петр ПорошенкоСергей ЛавровСовет по правам человека ООНВладимир ЗеленскийООНРоссияУкраинаВ мире
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