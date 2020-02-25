Кириенко объявил о старте проекта по подготовке политических лидеров

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте нового проекта, направленного на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ.

В ходе пресс-конференции, посвященной старту нового проекта, Кириенко обратил внимание на то, что задачу подготовки кадров для исполнительной власти в стране в значительной степени решает всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России". Однако, по его словам, необходимо заниматься подготовкой людей для работы в законодательной сфере и в представительных органах власти.

"Поэтому мы сегодня хотим объявить новый проект. Рабочее название было "Политические лидеры". Но вот сейчас на наблюдательном совете, когда стали обсуждать, решение набсовета заключается в том, что правильнее его всё-таки назвать "Лидеры России/Политика". Это отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью", - сказал Кириенко.

Заявки на участие в конкурсе могут подать люди, которые хотели бы заниматься общественно-политической деятельностью, участвовать в выборах в представительные органы власти, в том числе пойти на предстоящие выборы в Госдуму. Также проект открыт для тех, кто хочет работать в местных законодательных собраниях, в муниципальных органах власти или стать членами Совета Федерации.

Первый замглавы президентской администрации отметил, что при отборе резерва для представительной власти кандидаты могут быть только избраны на соответствующие должности, а не назначены, как это "многократно уже происходило с победителями "Лидеров России и с выпускниками "Школы губернаторов", получавшими должности в исполнительной власти.

"Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта - мы можем отобрать лучших, провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, для того, чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет никаких преимуществ для людей, имеющих связи или имеющих деньги или имеющих иные окольные возможности", - подчеркнул Кириенко.

Наблюдение “за честностью, открытостью и прозрачностью" конкурса будет вести набсовет "Лидеров России". Заявки на участие в проекте можно подавать с сегодняшнего дня. Участвовать в конкурсе могут граждане РФ старше 21 года. В ходе конкурсных испытаний у участников будут проверяться не только их управленческие навыки и квалификация, но и т.н. "социальный интеллект" - "умение работать с людьми".

По итогам финала 70-80 человек войдут в специальный поток для обучения в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Для них будет создана отдельная программа, включающая, в том числе, основы законотворчества и вопросы развития социального интеллекта.