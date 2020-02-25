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Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
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РИА Новости

Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

12:40 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинЗдание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главного врача больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.
Ранее сообщалось, что главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев, занимавший эту должность более 25 лет, был уволен по инициативе работодателя. Врио главного врача назначен заместитель главврача по медицинской части Иван Федуняк.
"Увольнение врача произошло не из-за того, что убежали пациенты. Но тот факт, что они покинули Боткинскую больницу, является следствием системных проблем, которые имелись в этом учреждении, в том числе с соблюдением требования санитарно-эпидемиологического законодательства. В чем я лично убедился, посещая это учреждение за несколько дней до увольнения", - сказал Лисовец на заседании городского правительства.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе предпринимаются все необходимые профилактические меры.
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"Мы делаем все возможное, чтобы в нашем городе были приняты меры, чтобы этот вирус не распространялся среди жителей нашего города. Но надо с пониманием к этому относиться. Есть нормы, закон, но есть и просто добрая воля и понимание, что это может привести к проблемам. Есть определенные правила, как проходить тест", - сказал Беглов.
Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Аллу Ильину Петроградский районный суд постановил принудительно вернуть на карантин: после заседания ее на скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в больницу имени Боткина. По результатам обследования коронавирус у Ильиной не выявлен. Анна Рыбакова, которую также пришлось возвращать под карантин в судебном порядке, вернулась в больницу имени Боткина на дообследование.
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