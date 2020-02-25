Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

"Увольнение врача произошло не из-за того, что убежали пациенты. Но тот факт, что они покинули Боткинскую больницу, является следствием системных проблем, которые имелись в этом учреждении, в том числе с соблюдением требования санитарно-эпидемиологического законодательства. В чем я лично убедился, посещая это учреждение за несколько дней до увольнения", - сказал Лисовец на заседании городского правительства.

"Мы делаем все возможное, чтобы в нашем городе были приняты меры, чтобы этот вирус не распространялся среди жителей нашего города. Но надо с пониманием к этому относиться. Есть нормы, закон, но есть и просто добрая воля и понимание, что это может привести к проблемам. Есть определенные правила, как проходить тест", - сказал Беглов.