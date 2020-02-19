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В Петербурге уволили главврача больницы, откуда сбежали пациенты
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РИА Новости

В Петербурге уволили главврача больницы, откуда сбежали пациенты

14:15 19.02.2020 (обновлено: 14:57 19.02.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинЗдание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге уволили главного врача Клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Он уволен по инициативе работодателя. Временно исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель главного врача по медицинской части Иван Федуняк", — уточнила собеседница агентства.

Причина увольнения Яковлева, который занимал должность главврача с 1994 года, неизвестна.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что из карантина Боткинской больницы самовольно ушла 32-летняя Алла Ильина, у которой было подозрение на коронавирус. Хотя пациентка заявляла, что анализы не выявили у нее заболевания, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Бешкетова подала иск о принудительном возвращении женщины в медучреждение. Суд это заявление удовлетворил.
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
17 февраля, 12:40
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Позже из карантина сбежали еще трое. Двоих пациентов удалось вернуть в больницу. Сегодня Невский районный суд рассмотрит иск Бешкетовой еще к одной петербурженке с подозрением на Covid-19 Анне Рыбаковой.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По данным на 19 февраля, число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли 2004 человека, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Накануне Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете китайцам въезжать в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
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В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Больница имени С. П. БоткинаРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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