В Петербурге уволили главврача больницы, откуда сбежали пациенты

Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге уволили главного врача Клинической инфекционной уволили главного врача Клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Он уволен по инициативе работодателя. Временно исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель главного врача по медицинской части Иван Федуняк", — уточнила собеседница агентства.

Причина увольнения Яковлева, который занимал должность главврача с 1994 года, неизвестна.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что из карантина Боткинской больницы самовольно ушла 32-летняя Алла Ильина, у которой было подозрение на коронавирус . Хотя пациентка заявляла, что анализы не выявили у нее заболевания, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Бешкетова подала иск о принудительном возвращении женщины в медучреждение. Суд это заявление удовлетворил.

Позже из карантина сбежали еще трое. Двоих пациентов удалось вернуть в больницу. Сегодня Невский районный суд рассмотрит иск Бешкетовой еще к одной петербурженке с подозрением на Covid-19 Анне Рыбаковой.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По данным на 19 февраля, число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли 2004 человека, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.