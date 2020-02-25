В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сравнил намерение американских сенаторов-демократов ввести новые санкции против России с манием преследования.
"Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России. Что делать с этим состоянием? Его лечить надо", — заявил парламентарий RT.
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве Москвы в выборы, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения даты голосования.