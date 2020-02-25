Москвичи рассказали, как праздновали 9 мая 1945 года

"Мы знали, что 9 мая 1945 года в шесть часов утра по радио будет важное сообщение. В шесть утра мы включили приемник, и знаменитый Юрий Левитан с его неизменным "говорит Москва" объявил о Победе. Мы всей семьей слушали сообщение, и слезы стояли в глазах", — поделился воспоминаниями музыковед, специалист в области психологии музыкального исполнительства и педагогики Геннадий Цыпин.
"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились, хотя у некоторых на глазах были слезы. Ближе к вечеру мы вышли на улицу Горького (сегодня — Тверская. — Прим. ред.) и медленно направились к Красной площади. Проходя по запруженной народом Манежной площади мимо американского посольства, мы увидели приветствующих москвичей дипломатов и сотрудников, которые с балкона кидали вниз шоколад, конфеты, игрушки", — вспоминал Пратусевич.