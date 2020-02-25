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Москвичи рассказали, как праздновали 9 мая 1945 года
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РИА Новости

Москвичи рассказали, как праздновали 9 мая 1945 года

11:10 25.02.2020 (обновлено: 11:40 25.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкНа Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года
На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Москвичи рассказали РИА Новости о праздновании 9 мая 1945 года: все стремились к Красной площади, где было просто не протолкнуться, как в метро в часы пик, в городе играли оркестры, люди танцевали, а у некоторых на глазах были слезы.

"Мы знали, что 9 мая 1945 года в шесть часов утра по радио будет важное сообщение. В шесть утра мы включили приемник, и знаменитый Юрий Левитан с его неизменным "говорит Москва" объявил о Победе. Мы всей семьей слушали сообщение, и слезы стояли в глазах", — поделился воспоминаниями музыковед, специалист в области психологии музыкального исполнительства и педагогики Геннадий Цыпин.

© РИА Новости / Анатолий ГаранинМосквичи на Моховой улице в Москве. 9 мая 1945 года
Москвичи на Моховой улице в Москве. 9 мая 1945
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Москвичи на Моховой улице в Москве. 9 мая 1945 года
Он рассказал, что в годы войны мальчишкой приходил в госпиталь, где лежали солдаты и офицеры с челюстными ранениями, и помогал им писать письма домой.
"Это было совершенно естественно, это было в радость, каждый старался помочь, как мог", — отметил он.
По его словам, люди выходили на улицу, потому что важно было быть всем вместе.
"Москвичи, конечно, стремились в центр, к Красной площади. Мы жили тогда в районе Земляного Вала, и я с мальчишками побежал к Красной площади. На Красной площади и в ее окрестностях в тот день было столько народа, как сейчас метро в часы пик утром: просто не протолкнуться, не пробиться", — рассказал Цыпин.
Он добавил, что если на улице встречался военный в форме, да еще с орденами или медалями, то его сразу же подхватывали на руки и начинали качать, не давали пройти.
"Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым — и русские, и татары, и узбеки, и грузины — мы все были едины, как никогда", — вспоминал Цыпин.
Салют Победы. 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве
11 ноября 2019, 10:13
"Не хотелось ложиться спать...": как семья встретила 9 мая 1945 годаВесть о победе над фашистской Германией 9 мая в Советском Союзе звучала повсюду: о капитуляции немцев передавали по радио и из громкоговорителей, люди сообщали об этом родственникам и соседям и, конечно, делились радостью с теми, кто четыре года сражался за жизнь, – писали письма на фронт.
Москвич, инженер-конструктор Роальд Пратусевич рассказал, что в Москве 1-2 мая со зданий сняли маскировку, и все уже жили в предчувствии Победы.
О Победе он узнал в ночь с 8 на 9 мая, когда его разбудили и сообщили о капитуляции Германии, а утром Пратусевич вместе с одноклассниками и приятельницами из соседней женской школы отправились гулять по Москве.

"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились, хотя у некоторых на глазах были слезы. Ближе к вечеру мы вышли на улицу Горького (сегодня — Тверская. — Прим. ред.) и медленно направились к Красной площади. Проходя по запруженной народом Манежной площади мимо американского посольства, мы увидели приветствующих москвичей дипломатов и сотрудников, которые с балкона кидали вниз шоколад, конфеты, игрушки", — вспоминал Пратусевич.

Колонна пленных немцев перед Белорусским вокзалом в Москве. 17 июля 1944
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По его словам, вечером включили размещенные вокруг центра Москвы прожекторы, которые привезли из-под Берлина.
"Они образовали световой купол, который вращался над Красной площадью. Также над Красной площадью парил большой портрет Сталина. В 21 час с обращением к народу по радио везде выступил Сталин, а после был произведен салют Победы — 30 залпов из тысячи орудий и фейерверк из сотен разноцветных ракет", — добавил свидетель празднования 9 мая 1945 года в Москве.
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Юрий ЛевитанВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваРоссияОбщество
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