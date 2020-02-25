Москвичи рассказали, как праздновали 9 мая 1945 года

На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года. Архивное фото

На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Москвичи рассказали РИА Новости о праздновании 9 мая 1945 года: все стремились к Красной площади, где было просто не протолкнуться, как в метро в часы пик, в городе играли оркестры, люди танцевали, а у некоторых на глазах были слезы.

"Мы знали, что 9 мая 1945 года в шесть часов утра по радио будет важное сообщение. В шесть утра мы включили приемник, и знаменитый Юрий Левитан с его неизменным "говорит Москва" объявил о Победе. Мы всей семьей слушали сообщение, и слезы стояли в глазах", — поделился воспоминаниями музыковед, специалист в области психологии музыкального исполнительства и педагогики Геннадий Цыпин.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин Москвичи на Моховой улице в Москве. 9 мая 1945 года © РИА Новости / Анатолий Гаранин Москвичи на Моховой улице в Москве. 9 мая 1945 года

Он рассказал, что в годы войны мальчишкой приходил в госпиталь, где лежали солдаты и офицеры с челюстными ранениями, и помогал им писать письма домой.

"Это было совершенно естественно, это было в радость, каждый старался помочь, как мог", — отметил он.

По его словам, люди выходили на улицу, потому что важно было быть всем вместе.

"Москвичи, конечно, стремились в центр, к Красной площади. Мы жили тогда в районе Земляного Вала, и я с мальчишками побежал к Красной площади. На Красной площади и в ее окрестностях в тот день было столько народа, как сейчас метро в часы пик утром: просто не протолкнуться, не пробиться", — рассказал Цыпин.

Он добавил, что если на улице встречался военный в форме, да еще с орденами или медалями, то его сразу же подхватывали на руки и начинали качать, не давали пройти.

"Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым — и русские, и татары, и узбеки, и грузины — мы все были едины, как никогда", — вспоминал Цыпин.

Москвич, инженер-конструктор Роальд Пратусевич рассказал, что в Москве 1-2 мая со зданий сняли маскировку, и все уже жили в предчувствии Победы.

О Победе он узнал в ночь с 8 на 9 мая, когда его разбудили и сообщили о капитуляции Германии, а утром Пратусевич вместе с одноклассниками и приятельницами из соседней женской школы отправились гулять по Москве

"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились, хотя у некоторых на глазах были слезы. Ближе к вечеру мы вышли на улицу Горького (сегодня — Тверская. — Прим. ред.) и медленно направились к Красной площади. Проходя по запруженной народом Манежной площади мимо американского посольства, мы увидели приветствующих москвичей дипломатов и сотрудников, которые с балкона кидали вниз шоколад, конфеты, игрушки", — вспоминал Пратусевич.

По его словам, вечером включили размещенные вокруг центра Москвы прожекторы, которые привезли из-под Берлина.