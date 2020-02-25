В Ленинградской области вандалы осквернили надгробия могил финнов

По данным пресс-службы, о вандализме в полицию сообщила местная жительница. Она рассказала, что на кладбище на гранитных надгробных постаментах финским жителям коричневой краской закрашены надписи, а на одном из них нарисована красная звезда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.