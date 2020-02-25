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В Ленинградской области вандалы осквернили надгробия могил финнов
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РИА Новости

В Ленинградской области вандалы осквернили надгробия могил финнов

10:55 25.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Неизвестные осквернили надгробия могил финских жителей в Приморске Ленинградской области, закрасив надписи и нарисовав красную звезду, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Выборгского района Ленинградской области разыскивают злоумышленников, совершивших вандализм", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, о вандализме в полицию сообщила местная жительница. Она рассказала, что на кладбище на гранитных надгробных постаментах финским жителям коричневой краской закрашены надписи, а на одном из них нарисована красная звезда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ГУМВДПриморскСанкт-ПетербургПроисшествия
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