В Ленинградской области вандалы осквернили надгробия могил финнов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Неизвестные осквернили надгробия могил финских жителей в Приморске Ленинградской области, закрасив надписи и нарисовав красную звезду, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Выборгского района Ленинградской области разыскивают злоумышленников, совершивших вандализм", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, о вандализме в полицию сообщила местная жительница. Она рассказала, что на кладбище на гранитных надгробных постаментах финским жителям коричневой краской закрашены надписи, а на одном из них нарисована красная звезда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
28 декабря 2019, 17:08В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу