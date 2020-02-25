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Эксперт прокомментировал призыв в США к новым санкциям против России
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал призыв в США к новым санкциям против России

10:05 25.02.2020 (обновлено: 12:12 25.02.2020)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Призывы американских сенаторов-демократов к санкциям против России за якобы вмешательство в президентские выборы — 2020 в США можно расценивать как "глас вопиющего в пустыне" на фоне не самой успешной предвыборной кампании Демократической партии, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.
Ранее портал Axios сообщил о том, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу Минфина Стивена Мнучина ввести против России новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы — 2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.
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"С одной стороны, это законодательный орган власти, это известные политики, чье мнение просто так игнорировать было бы неверно. Но с другой стороны — это все продолжается не первый год, и призывы принять какие-то меры против России звучат рефреном, не переставая. Это одно из многих такого рода заявлений. Ничего нового в этом нет", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Также не стоит забывать о том, что идет избирательная кампания, в которой Демократическая партия выглядит не очень презентабельно, в ней наблюдается раскол, указал Рогулев.

"В этом смысле, мне кажется, это такой глас вопиющего в пустыне. Это обращение к Трампу, чтобы сказать потом, что он что-то не сделал. Они косвенным образом напоминают о том, что было в 2016 году. Это продолжение этой темы, которое, с моей точки зрения, для демократов никаких успехов не принесет. Вместо того чтобы все время обращать внимание на Россию, им бы стоило обратить внимание, с чем партия подходит к выборам", — пояснил он.

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"Скорее всего, администрация сделает заявление, скажет, что рассматривают какие-то санкции, что все под контролем. Что еще можно заявить на такого рода письма? Трамп уже ввел санкций гораздо больше, чем Обама. Есть какой-то предел в санкциях. Понятно, что таким письмом демократы хотят в очередной раз поставить Трампа в неудобное положение. Это очередной укол, шпилька, пусть он выкручивается", — резюмировал Рогулев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал параноидальными сообщения о вмешательстве Москвы в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь Трампу переизбраться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
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Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил со ссылкой на источники, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы 2020 года в США, заявив, что Россия стремится добиться переизбрания Трампа. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что "вмешательство" России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.
Россия ранее неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.
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Стивен МнучинМайк ПомпеоСенат СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А так ли все на самом деле, как преподносят нам СМИ?
25 февраля, 11:07
ddark_man88
3131018
Столько шума во круг "Вмешательства".... А что это такое? Как определить это самое вмешательство? Может количеством бомб сброшенных на Югославию или Ирак? Или Сирию? Или килограммами печенек на майдане? Хоть раз бы услышать четкое определение понятию "вмешательства". Например, я не доволен выссказываниями Байдена. Говорю это открыто. Это вмешательство? В США похоже совсем беспомощные политики. Они бояться моего мнения, называя его вмешательством :)
25 февраля, 10:24
Igor Kuznetcov
23300015
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