Эксперт прокомментировал призыв в США к новым санкциям против России

"В этом смысле, мне кажется, это такой глас вопиющего в пустыне. Это обращение к Трампу, чтобы сказать потом, что он что-то не сделал. Они косвенным образом напоминают о том, что было в 2016 году. Это продолжение этой темы, которое, с моей точки зрения, для демократов никаких успехов не принесет. Вместо того чтобы все время обращать внимание на Россию, им бы стоило обратить внимание, с чем партия подходит к выборам", — пояснил он.