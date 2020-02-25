Эксперт прокомментировал призыв в США к новым санкциям против России

"С одной стороны, это законодательный орган власти, это известные политики, чье мнение просто так игнорировать было бы неверно. Но с другой стороны — это все продолжается не первый год, и призывы принять какие-то меры против России звучат рефреном, не переставая. Это одно из многих такого рода заявлений. Ничего нового в этом нет", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"В этом смысле, мне кажется, это такой глас вопиющего в пустыне. Это обращение к Трампу, чтобы сказать потом, что он что-то не сделал. Они косвенным образом напоминают о том, что было в 2016 году. Это продолжение этой темы, которое, с моей точки зрения, для демократов никаких успехов не принесет. Вместо того чтобы все время обращать внимание на Россию, им бы стоило обратить внимание, с чем партия подходит к выборам", — пояснил он.