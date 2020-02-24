Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T10:57+0300
https://ria.ru/20200224/1565149955.html
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564815049_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_47dcc243ee8c38378a360362a13101ae.jpg
РИА Новости

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

23:53 24.02.2020 (обновлено: 10:57 25.02.2020)
22301
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Лидеры демократов в сенате США намерены направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы — 2020 в США, сообщает портал Axios.
"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России и потенциально самого президента России Владимира Путина за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", — сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
23 февраля, 01:59
Советник Трампа ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве России в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.
В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался президентом. С другой — газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США — Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал Россию "держаться подальше" от американских выборов.
Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил со ссылкой на источники, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы 2020 года в США. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что "вмешательство" России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.
Берни Сандерс
22 февраля, 01:38
Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
34261301617
Обсудить 39
Стивен МнучинМайк ПомпеоСенат СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Брат2 был прав. ВОТ д е б и л ы
25 февраля, 02:34
СКСергей Каплин
10930002
Как, уже? Выборы еще не состоялись, но Россия уже в них вмешалась и опять выбрала штатам "своего" президента?
25 февраля, 00:11
alfamars
37690001
Рекомендуем
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
В ФБР заявили, что Россия участвует в "информационной конфронтации"
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Здание посольства России в США
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Кальюлайд ответила на заявления о территориальных претензиях к России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил призыв сенаторов в США к новым санкциям против России
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
СМИ узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
14:34Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
14:32В Анкаре поместили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана
14:31Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна
14:30Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России
Лента новостейМолния