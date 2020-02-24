Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Лидеры демократов в сенате США намерены направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы — 2020 в США, сообщает портал Axios.
"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России и потенциально самого президента России Владимира Путина за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", — сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве России в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.
В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался президентом. С другой — газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США — Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал Россию "держаться подальше" от американских выборов.
Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил со ссылкой на источники, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы 2020 года в США. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что "вмешательство" России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.
22 февраля, 01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США