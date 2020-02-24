Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался президентом. С другой — газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США — Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал Россию "держаться подальше" от американских выборов.