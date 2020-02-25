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Красноярского чиновника заподозрили в халатности из-за нападений собак
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РИА Новости

Красноярского чиновника заподозрили в халатности из-за нападений собак

09:50 25.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Следователи, после того как в Красноярске была найдена мертвая женщина со следами укусов собак, обвиняют в халатности руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации города и ходатайствуют об его аресте, сообщает ГСУСК по региону.
Ранее в региональном главке СК сообщили, что в субботу во дворе многоквартирного дома на улице Мичурина в Красноярске обнаружено тело женщины с травмами, похожими на укусы собак.
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По данным СК региона, в отношении 41-летнего руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
По предварительной версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал работу приюта "Бездомный пес" по отлову и содержанию бездомных животных, "что повлекло причинение смерти бездомными собаками женщине 22 февраля 2020 года". По данным СК, еще одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.
"Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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