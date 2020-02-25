Красноярского чиновника заподозрили в халатности из-за нападений собак

По данным СК региона, в отношении 41-летнего руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительной версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал работу приюта "Бездомный пес" по отлову и содержанию бездомных животных, "что повлекло причинение смерти бездомными собаками женщине 22 февраля 2020 года". По данным СК, еще одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.