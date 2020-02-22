В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

Погибшую нашел у дома на улице Мичурина случайный прохожий. Рядом была замечена стая собак, отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, а в отношении чиновников из администрации Кировского района — о халатности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.