В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

КРАСНОЯРСК, 22 фев — РИА Новости. Во дворе многоквартирного дома в Красноярске обнаружили тело женщины с травмами, похожими на укусы собак, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Погибшую нашел у дома на улице Мичурина случайный прохожий. Рядом была замечена стая собак, отметили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, а в отношении чиновников из администрации Кировского района — о халатности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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