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В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
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РИА Новости

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

14:19 22.02.2020 (обновлено: 15:38 22.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 фев — РИА Новости. Во дворе многоквартирного дома в Красноярске обнаружили тело женщины с травмами, похожими на укусы собак, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Погибшую нашел у дома на улице Мичурина случайный прохожий. Рядом была замечена стая собак, отметили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, а в отношении чиновников из администрации Кировского района — о халатности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 февраля, 12:06
В Красноярском крае стая собак покусала ребенка за лицо
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКрасноярскПроисшествия
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