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https://ria.ru/20200225/1565152471.html
Ветеран СВР рассказал, как обменяли разведчика Козлова в 1982 году
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РИА Новости

Ветеран СВР рассказал, как обменяли разведчика Козлова в 1982 году

06:01 25.02.2020 (обновлено: 07:23 25.02.2020)
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© Фото : СВР РФВыдающийся разведчик-нелегал, Герой России Алексей Козлов
Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Алексей Козлов
© Фото : СВР РФ
Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Алексей Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Опыт, полученный внешней разведкой СССР в начале 1960-х годов при обмене с Западом прославленного разведчика Вильяма Фишера, широко известного как Рудольф Абель, был спустя 20 лет использован при возвращении домой другого легендарного разведчика Алексея Козлова, добывшего информацию о планах ЮАР по созданию собственного ядерного оружия, рассказал ветеран Службы внешней разведки России Сергей Яковлев.
Алексей Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов работал в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта. Доложенная Козловым в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР, и режим Претории был вынужден свернуть свои разработки.
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В 1980 году в результате предательства Козлова арестовали, в заключении его жестоко пытали. В 1982 году его обменяли на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Обмен состоялся на границе ФРГ и ГДР в районе небольшого города Херлесхаузен. Позже Козлов вновь работал на нелегальном положении за границей. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Козлову в 2000 году было присвоено звание Героя России.
"Уже опыт по возвращению разведчиков нелегалов был. И нашли того же самого адвоката (Вольфганга) Фогеля, который участвовал в освобождении Вильяма Генриховича Фишера – "полковника Абеля", и через него начался процесс поиска путей и условий освобождения Алексея Михайловича (Козлова)", — рассказал Яковлев в фильме телеканала НТВ "Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари", рассказывающем о срыве советской разведкой в 1970-х годах программы создания ядерного оружия в ЮАР. Лента посвящена предстоящему 100-летию СВР России.
По словам Яковлева, несмотря на жестокие пытки, Козлов ничего не рассказал южноафриканской контрразведке и молчал на допросах.
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"Поскольку он был западногерманским гражданином, то протоколы его допросов направлялись, в том числе, и в ФРГ. А там у разведки ГДР был источник в ведомстве по охране конституции (контрразведке ФРГ — ред.). И через какое-то время эти протоколы оказались у нас, в нашем распоряжении", — сказал Яковлев.
В фильме рассказывается, что Козлова выдал бывший офицер КГБ СССР, агент французской разведки Владимир Ветров, а не другой сотрудник Комитета госбезопасности перебежчик Олег Гордиевский, как считалось ранее. В 1985 году по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Ветрова казнили за измену родине.
Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Алексей Козлов
3 ноября 2015, 13:02
Умер разведчик Алексей Козлов, добывший секреты ядерной программы ЮАРСоветский и российский разведчик Алексей Козлов скончался на 81-м году жизни. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, полковнику в 2000 году было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Рудольф Абель (Вильям Фишер)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ГерманияЮАРРоссияСССРОбщество
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