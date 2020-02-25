Ветеран СВР рассказал, как обменяли разведчика Козлова в 1982 году

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Опыт, полученный внешней разведкой Опыт, полученный внешней разведкой СССР в начале 1960-х годов при обмене с Западом прославленного разведчика Вильяма Фишера, широко известного как Рудольф Абель , был спустя 20 лет использован при возвращении домой другого легендарного разведчика Алексея Козлова, добывшего информацию о планах ЮАР по созданию собственного ядерного оружия, рассказал ветеран Службы внешней разведки России Сергей Яковлев.

Алексей Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов работал в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта. Доложенная Козловым в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР , и режим Претории был вынужден свернуть свои разработки.

В 1980 году в результате предательства Козлова арестовали, в заключении его жестоко пытали. В 1982 году его обменяли на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Обмен состоялся на границе ФРГ и ГДР в районе небольшого города Херлесхаузен. Позже Козлов вновь работал на нелегальном положении за границей. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Козлову в 2000 году было присвоено звание Героя России.

"Уже опыт по возвращению разведчиков нелегалов был. И нашли того же самого адвоката (Вольфганга) Фогеля, который участвовал в освобождении Вильяма Генриховича Фишера – "полковника Абеля", и через него начался процесс поиска путей и условий освобождения Алексея Михайловича (Козлова)", — рассказал Яковлев в фильме телеканала НТВ "Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари", рассказывающем о срыве советской разведкой в 1970-х годах программы создания ядерного оружия в ЮАР. Лента посвящена предстоящему 100-летию СВР России.

По словам Яковлева, несмотря на жестокие пытки, Козлов ничего не рассказал южноафриканской контрразведке и молчал на допросах.

"Поскольку он был западногерманским гражданином, то протоколы его допросов направлялись, в том числе, и в ФРГ. А там у разведки ГДР был источник в ведомстве по охране конституции (контрразведке ФРГ — ред.). И через какое-то время эти протоколы оказались у нас, в нашем распоряжении", — сказал Яковлев.