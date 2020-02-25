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Байконур предлагают модернизировать под пуски новой ракеты "Союз-2М"
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РИА Новости

Байконур предлагают модернизировать под пуски новой ракеты "Союз-2М"

03:02 25.02.2020 (обновлено: 11:10 25.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Космодром Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Первую площадку космодрома Байконур, с которой в свое время стартовал космонавт Юрий Гагарин, предлагается модернизировать под пуски новой ракеты "Союз-2М", рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков.

"Вопрос модернизации первой площадки космодрома Байконур сейчас решается между тремя странами – Россией, Казахстаном и ОАЭ. Это сложный финансовый и политический вопрос. Нашим партнерам просто нужно время подумать. Мы же готовы начать реконструкцию хоть завтра. Тем более работа предстоит интересная. Для пусков с "Гагаринского старта" предлагается модернизированная ракета "Союз-2М", — сказал он.

Ранее генеральный директор компании "Главкосмос пусковые услуги" (предприятие Роскосмоса) Александр Серкин заявил, что компания совместно с Роскосмосом работает над снижением стоимости запусков коммерческих спутников на "Союзах". Это включает в себя разработку новой, более дешевой версии ракеты — "Союз-2М" на базе эксплуатирующейся ракеты "Союз-2.1б", но без использования разгонного блока "Фрегат". Стоимость пуска "Союза-2М" составит около 30 миллионов долларов, она сможет выводить две-три тонны полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.
Реконструкцию первой площадки Байконура планируется начать в 2020 году. В модернизацию Россия, Казахстан и ОАЭ вложат 84 миллиона долларов в равных долях. Первый пуск после модернизации запланирован на 2023 год.
Читайте полный текст интервью Андрея Охлопкова >>
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Хочу стать космонавтомАндрей ОхлопковГлавкосмосЦЭНКИСоюзГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"РоссияКазахстан
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