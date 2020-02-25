Андрей Охлопков: "Ангара" — умничка, а не ракета

Космодром Восточный. О его строительстве в Амурской области знает, наверное, каждый. Это должен быть первый гражданский космодром на территории России, который позволит обеспечить стране независимый доступ в космос. С 2016 года с космодрома летают ракеты среднего класса "Союз-2", с 2023 года полетят тяжелые носители семейства "Ангара", а в 2028 году должна стартовать сверхтяжелая ракета "Енисей". Поставкой оборудования на космодром и его обслуживанием занимается Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ( ЦЭНКИ ). О состоянии стройки на Восточном и планах подготовки к полету на Луну специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу в первом интервью в должности рассказал гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков

— Сейчас идет строительство второй очереди космодрома Восточный – инфраструктуры для пусков ракеты "Ангара". Но в то же время не полностью готова инфраструктура для пусков "Союзов". Сообщалось, что приняты в эксплуатацию только 5 объектов из 19. Кто и в какие сроки будет достраивать первую очередь космодрома?

— Уже не пять, а шесть. Еще по двум объектам – девяти жилым домам в Циолковском и хранилищу компонентов ракетного топлива — решение принято, их будет достраивать производственно-строительное объединение "Казань". Завершение строительства еще шести объектов, возможно, Роскосмос передаст нам. Мы необходимые компетенции имеем. Собственно, сейчас мы ведем работы на стартовом комплексе, на техническом комплексе и достраиваем водозабор. Принято решение на достройку еще девяти объектов: автомобильной дороги, железной дороги, двух промышленно-строительных и эксплуатационной баз, метеорологической станции, системы телекоммуникаций и связи космодрома. В зависимости от сложности объекта мы рассчитываем завершить строительство в 2021-2022 году.

Для того чтобы понять, какие объекты в каком состоянии находятся, сейчас проводится экспертная оценка оставшихся не построенными объектов. Сложность обусловлена тем, что некоторые предыдущие подрядчики у нас ушли, бросили все, разбежались. Где-то отсутствует документация, где-то имеются замечания, которые можно снять только путем экспертной оценки либо устранения недоделок.

— Откуда планируется получить финансирование на завершение строительства первой очереди, раз часть средств была похищена и сейчас недоступна на время проведения судов?

— Действительно, сейчас нам недоступны 22,4 миллиарда рублей, по которым ведутся судебные дела. Имеются два варианта решения проблемы: выделить эти средства из федерального бюджета или взять из средств, предусмотренных на завершение строительства второй очереди Восточного, а после судов погасить долг перед государством. Какой-то из вариантов будет выбран. Но первую очередь строительства надо заканчивать. Почему это так принципиально, ведь ракеты "Союз" летают и так? Потому что в первую очередь Восточного заложена инфраструктура, которая необходима не только для "Союза", но и для "Ангары".

— Не осталось ли на Восточном недоделок, как известная полость, обнаруженная под стартовым комплексом в 2018 году?

— Я могу с полной ответственностью сказать: нет. Те пустоты мы устранили. Можно все что угодно говорить о наших строителях, но они построили прекрасный стартовый комплекс, который рассчитан на эксплуатацию в течение трех десятилетий.

— Сейчас при строительстве второй очереди таких огрехов не допустите?

— Не допустим. Теперь нам понятно, как этого избежать. Созданы оперативные группы из строителей, Роскосмоса, ЦЭНКИ и смежных организаций. Создан центр неразрушающего контроля, который оборудован самой современной техникой. Никаких сложностей теперь не возникнет. Мы научены горьким опытом.

— В сентябре 2019 года было принято решение вернуть пилотируемую программу на "Ангару". Речь о летных испытаниях корабля "Орел". Вызвало ли это трудности по изменению проекта стартового комплекса для пусков ракеты?

— Нам пришлось менять проектно-техническую документацию на башню обслуживания, чтобы предусмотреть возможность для посадки экипажа, обслуживания пилотируемого корабля. Обновление документации заняло у нас два месяца вместо заложенных шести. Теперь с помощью башни можно будет обслуживать разные типы ракет семейства "Ангара" — "Ангару-А5М", "Ангару-А5П" и "Ангару-А5В". Кроме того, завершено изготовление и проведены испытания оборудования для стартового стола. 10 июня оно по Северному морскому пути будет отправлено на Дальний Восток. Суда подойдут через Амур и Зею к порту в 40 километрах от космодрома. Рассчитываем, что в сентябре оборудование для стартового стола будет доставлено на Восточный. В оборудовании, кстати, мы реализовали собственное ноу-хау. В готовые секции впервые встроили всю электрику и гидравлику. В итоге после доставки на космодром секции нужно будет собрать одна в другую как конструктор Lego. При этом практически все оборудование российское. Монтаж будет проводиться в 2021-2022 годах.

При строительстве стартового стола для "Союза" мы столкнулись с санкциями на поставку оборудования. В проекте тогда участвовали Италия, Испания и другие страны. Нам никто не верил, что можно построить космодром только из российских комплектующих. Но мы полностью все иностранные системы заменили на отечественные.

Еще один момент импортозамещения. На наземной инфраструктуре "Союза" должны были стоять испанские компрессоры. После 2014 года нам отказали. Мы обошли все российские предприятия, в том числе санкт-петербургское производство, где изготавливают дизеля для подводных лодок. Мы их попробовали, нас все удовлетворило, их и закупили. Работают как часы, просто закачаться. Теперь аналогичные дизеля ставим на наземной инфраструктуре для "Ангары".

Строители на нас обижаются постоянно: то тут корректировка, то там корректировка, но космодром это живой организм. То, что мы планировали в 2011 году, уже устарело. Приходим к строителям: будешь делать так и так. Они скандалят и будут скандалить. Но у меня есть один ответ: не можете и не умеете так, идите строить дома по стабильной технологии. Ведь что такое Восточный? Это даже не космодром. Это научно-производственная база по отработке новых космических технологий. И если мы в этом направлении пойдем, то у нас перспективы колоссальные. Есть другой путь, которым идут наши партнеры: куча денег и понеслась.

— В 2025 году с Восточного должен быть осуществлен пуск "Ангары" с новым российским космическим кораблем и экипажем. Как обстоит дело с созданием инфраструктуры для пилотируемых пусков?

— В 2023 году с Восточного состоится первый пуск "Ангары-А5" с беспилотным кораблем "Орел". В 2024 году запланировано сразу два старта: с "Орлом" снова без экипажа и тяжелым космическим аппаратом. Первый пилотируемый пуск "Ангары-А5П" намечен на 2025 год. Затем последуют пилотируемые пуски в 2026 и 2027 годах, а потом испытания нового корабля перенесут на сверхтяжелую ракету. Первый ее старт запланирован на 2028 год.

Мы понимаем, какую инфраструктуру требуется построить на Восточном под эту программу. Подготовка нового пилотируемого корабля "Орел" будет проходить в существующем монтажно-испытательном корпусе. Саму "Ангару" будут собирать и готовить к полету в монтажно-испытательном корпусе для сверхтяжелой ракеты. От отдельного монтажно-испытательного корпуса для "Ангары" мы отказались с целью экономии. У этой ракеты колоссальное будущее. Сколько мы будем жить, столько она будет летать. Это умничка, а не машина.

— Это все о подготовке корабля, ракеты. А что с подготовкой самого экипажа к полетам? Для них планируется построить какой-то комплекс?

— По представительству Центра подготовки космонавтов проведена полная рекогносцировка местности. Первые экипажи, которым придется испытывать "Орел", уже приезжали, смотрели место. Оно выбрано. Сейчас определяются этапы финансирования, формируются необходимые изменения в Федеральную целевую программу "Космодромы России". Территориально представительство Центра подготовки космонавтов будет располагаться в Циолковском за зданием ФМБА. Там будет создана необходимая инфраструктура для проживания, подготовки, тренировок. Но мы должны говорить не только о полете, но и о приземлении. Определены два штатных района посадки нового корабля. Их тоже нужно подготовить.

— Учитывая, что на Байконуре вывели из эксплуатации "Гагаринский старт" и для пилотируемых запусков осталась только 31-я площадка, нет ли планов модернизации стартового комплекса для ракет "Союз" на Восточном под пилотируемые запуски?

— Больших проблем в этом нет. Соответствующая задача нам ставилась, мы обдумали ее. Прекрасно понимаем, что делать и как в случае принятия такого решения. Но возник вопрос: а надо ли проводить пилотируемые пуски "Союзов" с Восточного? Пока целесообразности в этом нет. Вместо этого нужно приступить к модернизации "Гагаринского старта", вернуть его в строй и продолжать пилотируемые полеты с Байконура. Уводить пилотируемую программу с Байконура не нужно. Скажу даже больше. В этом году с Восточного у нас запланировано четыре пуска, в следующем – шесть-восемь. Для того чтобы разгрузить единственную пусковую площадку "Союза" на Байконуре, можно оставить там на ближайшие годы только запуски по пилотируемой программе, а запуски автоматических космических аппаратов перенести на Восточный.

— Модернизацию "Гагаринского старта" планировалось начать с 2020 года, но работы так и не стартовали. Что мешает?

— Вопрос модернизации первой площадки космодрома Байконур сейчас решается между тремя странами – Россией, Казахстаном и ОАЭ. Это сложный финансовый и политический вопрос. Нашим партнерам просто нужно время подумать. Мы же готовы начать реконструкцию хоть завтра. Тем более работа предстоит интересная. Для пусков с "Гагаринского старта" предлагается модернизированная ракета "Союз-2М".

— Аналогичный вопрос по "Назарбаевскому старту" — модернизации стартового стола от "Зенита" для пусков ракет "Союз-5" и, возможно, "Союз-6". В каком состоянии проект?

— Скажем честно – мы ждем финансирования со дня на день. Никаких юридических препон нет. При интенсивном подходе к реконструкции можно осуществить первый старт в декабре 2022 года.

— С "Назарбаевского старта" смогут летать и "Союз-5", и "Союз-6"?

— Да, хотим поставить туда и "Союз-6". Предстартовая подготовка у этих ракет будет автоматическая с минимизированным привлечением персонала.

Автоматика у нас первоклассная. Помните, при первом старте "Союза" с Восточного в 2016 году произошла отмена пуска. Автоматизированная система управления технологического оборудования дала отбой. Не было бы этой системы – ракета бы полетела. И, наверное, улетела бы идеально. Но мы заложили такую степень ограничений в систему, что она "сказала": стоять, я не полечу, ситуация не соответствует тем критериям, которые в меня заложили. И правильно, что не полетела. Мы сейчас повсеместно вводим такие ограничения, чтобы автоматика перед стартом проверяла все системы. Для нас, главное, надежность.

— Анонсировалось, что одна из площадок для пусков "Протона" в 2020 году будет закрыта. Планы сохраняются?

— Это было в планах, но в связи с переносом двух пусков "Протона" с 2019 года на 2020 год планы поменялись. Теперь мы намерены 24-ю пусковую установку на 81-й площадке космодрома Байконур закрыть в конце 2022 — начале 2023 года, а 39-я пусковая установка на 200-й площадке будет работать до конца эксплуатации ракет "Протон". Если у Центра Хруничева появятся дополнительные заказы и Казахстан даст разрешение на продолжение пусков "Протонов", мы готовы и дальше эксплуатировать площадку.

— Вернемся на Восточный. С 2023 года там планируется начать строительство инфраструктуры под сверхтяжелую ракету. А ракеты "Союз-5" и "Союз-6", из которых, как из блоков, будет собираться сверхтяж, смогут стартовать индивидуально с этого стартового комплекса или они нуждаются в собственном стартовом столе?

— Их запуски со стола для сверхтяжелой ракеты были бы очень рискованными. Намного дешевле и безопаснее создать рядом стартовую площадку под "Союз-5" и "Союз-6". Так и будем делать.

Впервые с того момента, когда я пришел в ЦЭНКИ, а это конец 2013 года, сейчас у предприятия появилась четкая программа деятельности на десятилетие. У нас выверенный план: 2022 год – завершение реконструкции "Назарбаевского старта" и первый старт "Союза-5", 2023 год – первый старт "Ангары" с Восточного, 2028 год – старты с Восточного сверхтяжелой ракеты, а также, возможно, "Союза-5" и "Союза-6", 2030 год – апофеоз — высадка российских космонавтов на Луну. И все это уже есть в планах-графиках. Мы понимаем, что делать и куда бежать.

— Все это потребует многократного увеличения ФЦП "Космодромы России"?

— Ни в коем случае. Просто в этом случае прописанное в программе финансирование потребуется в более ранние сроки. Но в этом есть свой выигрыш. Задумка такая: строительный комплекс идет от одного проекта к другому, набрал темп и копает, копает, а мы, технологи, идем следом со своим оборудованием. В итоге нет перерывов между работами. Нет необходимости увозить технику, увольнять людей.

— Еще одна потенциальная площадка для запуска "Союза-5" — платформа "Одиссей" проекта "Морской старт". Планируете ли сотрудничать с компанией S7 – владельцем космодрома?

— Конечно, планируем. Они очень интересные для нас компаньоны. В первую очередь "неадекватностью" своего мышления, в том смысле, что у них нет стереотипов. Некоторые их идеи просто бомба. Они выдвигают очень интересные предложения. Если мы загнаны в рамки, то у них полет мысли неограничен. В компании работают прекрасные люди — многие наши бывшие сотрудники. Я надеюсь, что нам удастся организовать с ними государственно-частное партнерство, ведь ракету для своего комплекса им придется заказывать у Роскосмоса.

— Еще одна точка мира, где работают сотрудники ЦЭНКИ, космодром Куру во Французской Гвиане. Многократно европейскими коллегами анонсировалось создание ракеты "Ариан-6", которая заменит "Союз". Вас проинформировали, когда стартовый комплекс для "Союза" больше не будет нужен коллегам и будет закрыт?