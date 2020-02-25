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В Киеве прошли обыски на предприятии "Украинская бронетехника"
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РИА Новости

В Киеве прошли обыски на предприятии "Украинская бронетехника"

01:00 25.02.2020
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© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" по делу о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ранее сменил прокуроров в ряде уголовных дел о хищении госсредств и ненадлежащем использовании имущества на предприятиях госконцерна "Укроборонпром".
"Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника". Обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами", - говорится в сообщении.
По информации издания, в 2015-2019 годах в интересах предприятия была создана возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники в вооруженные силу Украины, МВД и национальную гвардию по завышенным ценам. Техника оказалась некачественной.
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Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-депутата Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко (сейчас она переименована в "Европейскую солидарность" - ред.) Ивана Винника, бывшего депутата парламента от партии "Народный фронт" Сергея Пашинского, директора предприятия "Украинская бронетехника" Александра Кузьмы и его родственника Николая.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к бывшему на тот момент президентом Украины Петру Порошенко.
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Руслан РябошапкаСитуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкроборонпромКиевУкраинаВ мире
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