В Киеве прошли обыски на предприятии "Украинская бронетехника"

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ранее сменил прокуроров в ряде уголовных дел о хищении госсредств и ненадлежащем использовании имущества на предприятиях госконцерна " Укроборонпром ".

"Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника". Обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами", - говорится в сообщении.

По информации издания, в 2015-2019 годах в интересах предприятия была создана возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники в вооруженные силу Украины, МВД и национальную гвардию по завышенным ценам. Техника оказалась некачественной.

Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-депутата Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко (сейчас она переименована в "Европейскую солидарность" - ред.) Ивана Винника, бывшего депутата парламента от партии "Народный фронт" Сергея Пашинского, директора предприятия "Украинская бронетехника" Александра Кузьмы и его родственника Николая.