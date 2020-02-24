Защита Харви Вайнштейна намерена обжаловать приговор

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна собирается обжаловать приговор, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главного адвоката Донну Ротунно.
"Мы однозначно будем обжаловать приговор. Борьба не окончена", - заявила Ротунно.
В ходе судебного процесса защита продюсера выражала протест тому составу присяжных, который был одобрен, а также обвинила судью в предвзятости.
Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Как сообщил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс, Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум – 25.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.