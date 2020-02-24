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Защита Харви Вайнштейна намерена обжаловать приговор
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РИА Новости

Защита Харви Вайнштейна намерена обжаловать приговор

21:35 24.02.2020 (обновлено: 14:42 25.02.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonХарви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
© REUTERS / Lucas Jackson
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна собирается обжаловать приговор, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главного адвоката Донну Ротунно.
"Мы однозначно будем обжаловать приговор. Борьба не окончена", - заявила Ротунно.
В ходе судебного процесса защита продюсера выражала протест тому составу присяжных, который был одобрен, а также обвинила судью в предвзятости.
Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Как сообщил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс, Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум – 25.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
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