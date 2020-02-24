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Религия и мировоззрение
2020-02-24T20:19+0300
https://ria.ru/20200224/1565147378.html
Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/68/1563096878_0:182:3013:1877_1036x0_80_0_0_a9b0ec4383fe200a5bd914262cc15804.jpg
РИА Новости

Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов

20:19 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Черногории Душко Маркович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Премьер Черногории Душко Маркович обвинил крупнейшую в стране Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви (СПЦ) в неуплате налогов и посоветовал президенту Сербии Александру Вучичу не вмешиваться в ситуацию.
Директор налоговой службы Черногории Миомир Мугоша заявил в минувшую субботу, что, по оценкам его ведомства, митрополия Черногорско-Приморская должна государству "свыше миллиона евро", при этом документально доказать он готов лишь 340 тысяч евро невыплаченных налогов. Начальник налоговой службы пригрозил изъятием церковной собственности в случае невыполнения СПЦ своих обязательств перед государством. Президент Сербии Вучич затем сообщил, что официальный Белград "если потребуется, поможет СПЦ в Черногории" в ситуации с налогами.
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"Согласно имеющейся информации, ясно, что она (СПЦ) не является добросовестным налогоплательщиком. Они зарегистрировали в Черногории всего 30 священников, за которых уже десяток лет не платят налоги и отчисления. А все мы видим, что епархии СПЦ в Черногории имеют несколько сотен священников, которые не зарегистрированы и не находятся в поле налогообложения", - заявил Маркович, следует из видеозаписи заявления, которую опубликовало правительство.
"Митрополия является участником различной деятельности и работ, которые предполагают налогообложение. Здесь нет никакой политики, закон должен действовать для всех в Черногории, и этому нас не будет учить никто ни внутри Черногории, ни вне ее, даже если речь идет о президенте Сербии", - сказал черногорский премьер.
Митрополия в ответ назвала обвинения властей "дезинформацией общественности в рамках травли, которая ведется против церкви", а данные налоговой службы - несоответствующими действительности.
В Подгорице накануне прошло крупнейшее до сих пор собрание верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви, которое собрало, как сообщили организаторы, около 70 тысяч человек.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству СПЦ в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичСербская православная церковьАлександр ВучичЧерногорияСербияВ мире
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