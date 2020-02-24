Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов

Директор налоговой службы Черногории Миомир Мугоша заявил в минувшую субботу, что, по оценкам его ведомства, митрополия Черногорско-Приморская должна государству "свыше миллиона евро", при этом документально доказать он готов лишь 340 тысяч евро невыплаченных налогов. Начальник налоговой службы пригрозил изъятием церковной собственности в случае невыполнения СПЦ своих обязательств перед государством. Президент Сербии Вучич затем сообщил, что официальный Белград "если потребуется, поможет СПЦ в Черногории" в ситуации с налогами.

"Согласно имеющейся информации, ясно, что она (СПЦ) не является добросовестным налогоплательщиком. Они зарегистрировали в Черногории всего 30 священников, за которых уже десяток лет не платят налоги и отчисления. А все мы видим, что епархии СПЦ в Черногории имеют несколько сотен священников, которые не зарегистрированы и не находятся в поле налогообложения", - заявил Маркович, следует из видеозаписи заявления, которую опубликовало правительство.

"Митрополия является участником различной деятельности и работ, которые предполагают налогообложение. Здесь нет никакой политики, закон должен действовать для всех в Черногории, и этому нас не будет учить никто ни внутри Черногории, ни вне ее, даже если речь идет о президенте Сербии", - сказал черногорский премьер.

Митрополия в ответ назвала обвинения властей "дезинформацией общественности в рамках травли, которая ведется против церкви", а данные налоговой службы - несоответствующими действительности.

В Подгорице накануне прошло крупнейшее до сих пор собрание верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви, которое собрало, как сообщили организаторы, около 70 тысяч человек.