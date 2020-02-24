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Религия и мировоззрение
2020-02-24T06:37+0300
https://ria.ru/20200224/1565129851.html
В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181543_0:0:2990:1682_1036x0_80_0_0_d203f32b1e9f627a9dc643dd664f4a4e.jpg
РИА Новости

В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви

01:17 24.02.2020 (обновлено: 06:37 24.02.2020)
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 24 фев — РИА Новости. В столице Черногории прошло крупнейшее до сих пор собрание верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви, которое собрало, как сообщили организаторы, около 70 тысяч человек.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч.
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
12 февраля, 14:59
Президент Черногории отрицает, что из-за протестов просил помощи НАТО
В воскресенье в Подгорице поставлен рекорд. Плато перед храмом площадью 20 тысяч квадратных метров уже было полностью занято людьми, когда хвост процессии только подходил к храму. Духовенство подсчитало, что собралось около 70 тысяч человек. Протоиерей Никола Пейович заявил, что в собрании участвуют также мусульмане и католики, а само шествие в Подгорице "стало крупнейшим до сих пор".
Молебен и шествие возглавил настоятель средневекового монастыря Високи Дечани в Косово и Метохии архимандрит Сава Янич.

"Защищая святыни, братья и сестры, мы защищаем свои дома, свои семьи, свое имя, свой язык, свое достоинство, все то, что делает нас теми, кто мы есть. Поэтому для нас так важны наши святыни не только в Косово и Метохии, но и здесь – в Черногории", — обратился к собравшимся отец Сава, трансляцию вело радио Светигора.

Еще один рекорд в воскресенье поставил 99-летний Новак Маркович из села Брезоевица в горах на севере Черногории, который возглавил 15-километровый крестный ход до поселка Мурино.
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
10 февраля, 22:21Религия и мировоззрение
Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
7 февраля, 17:47Религия и мировоззрение
Премьер Черногории опроверг сообщения о "заморозке" закона о церквях
6312002
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногорияПодгорица (город)В мире
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