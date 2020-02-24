В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви

"Защищая святыни, братья и сестры, мы защищаем свои дома, свои семьи, свое имя, свой язык, свое достоинство, все то, что делает нас теми, кто мы есть. Поэтому для нас так важны наши святыни не только в Косово и Метохии, но и здесь – в Черногории", — обратился к собравшимся отец Сава, трансляцию вело радио Светигора.