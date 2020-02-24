В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви

БЕЛГРАД, 24 фев — РИА Новости. В столице Черногории прошло крупнейшее до сих пор собрание верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви, которое собрало, как сообщили организаторы, около 70 тысяч человек.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч.
В воскресенье в Подгорице поставлен рекорд. Плато перед храмом площадью 20 тысяч квадратных метров уже было полностью занято людьми, когда хвост процессии только подходил к храму. Духовенство подсчитало, что собралось около 70 тысяч человек. Протоиерей Никола Пейович заявил, что в собрании участвуют также мусульмане и католики, а само шествие в Подгорице "стало крупнейшим до сих пор".
Молебен и шествие возглавил настоятель средневекового монастыря Високи Дечани в Косово и Метохии архимандрит Сава Янич.
"Защищая святыни, братья и сестры, мы защищаем свои дома, свои семьи, свое имя, свой язык, свое достоинство, все то, что делает нас теми, кто мы есть. Поэтому для нас так важны наши святыни не только в Косово и Метохии, но и здесь – в Черногории", — обратился к собравшимся отец Сава, трансляцию вело радио Светигора.
Еще один рекорд в воскресенье поставил 99-летний Новак Маркович из села Брезоевица в горах на севере Черногории, который возглавил 15-километровый крестный ход до поселка Мурино.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.