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Польский Orlen продолжит бизнес с Россией после ЧП с "Дружбой"
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РИА Новости

Польский Orlen продолжит бизнес с Россией после ЧП с "Дружбой"

16:54 24.02.2020
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen продолжает переговоры с российскими поставщиками нефти и считает, что бизнес нужно продолжать после решения вопросов, связанных с поставками загрязненного сырья, заявил журналистам в понедельник глава Orlen Даниель Обайтек.
"Мы разговариваем с нашими партнерами, уважительно относимся к нашим поставщикам как с Востока, так и с Запада", - сказал Обайтек.
"Мы должны дальше делать бизнес. Я думаю, что переговоры покажут, насколько быстро мы договоримся в этом вопросе", - добавил он.
В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью.
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Orlen сообщал, что передал российским поставщикам свои требования по компенсации ущерба, но не называл их сумму.
Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти должна "Транснефть", однако иностранные компании, получающие российскую нефть, должны направлять свои претензии по качеству сырья грузоотправителям, то есть нефтяным компаниям из РФ, с которыми у них действуют контракты. Затем эти российские компании направляют свои претензии "Транснефти". Она зарезервировала 23 миллиарда рублей для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе".
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Нефтепровод "Дружба"Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ПольшаРоссияЭкономика
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