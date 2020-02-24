Польский Orlen продолжит бизнес с Россией после ЧП с "Дружбой"

"Мы разговариваем с нашими партнерами, уважительно относимся к нашим поставщикам как с Востока, так и с Запада", - сказал Обайтек.

"Мы должны дальше делать бизнес. Я думаю, что переговоры покажут, насколько быстро мы договоримся в этом вопросе", - добавил он.

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти должна "Транснефть", однако иностранные компании, получающие российскую нефть, должны направлять свои претензии по качеству сырья грузоотправителям, то есть нефтяным компаниям из РФ, с которыми у них действуют контракты. Затем эти российские компании направляют свои претензии "Транснефти". Она зарезервировала 23 миллиарда рублей для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе".